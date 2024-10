Alessandro Matri e Federica Nargi sono ormai una coppia consolidata del mondo dello spettacolo. Lui, ex calciatore di Cagliari, Genoa, Milan e Juventus, ha appeso gli scarpini al chiodo da un po’. Lei, al contrario, è nel pieno della sua carriera professionale, iniziata come modella e in origine come velina di Striscia la Notizia. Per anni il gossip ha inseguito le vicende della coppia, con lei sempre presente sugli spalti per sostenerlo in campo. E proprio a proposito di campo, a quasi cinque anni dall’ultima volta che il giocatore indossava la maglia di una squadra di calcio, Alessandro Matri ha visto infrangersi il sogno di tornare a giocare.

Avrebbe ricominciato con gli amici della sua infanzia, in un club di seconda categoria lombarda, ma il regolamento glielo ha impedito proprio sul più belli. “Purtroppo non potrò tornare a giocare”, ha confidato sconsolato l’ex attaccante. “Avevo accettato con molto piacere l’invito dei miei amici della Graffignana, il mio paese natale, ma esiste una norma che impedisce il tesseramento, se si è iscritti all’albo degli allenatori professionisti”, spiega ancora il marito di Federica Nargi.

Sui social c’era un certo fermento per il ritorno in campo di Alessandro Matri, anche se appunto si sarebbe trattato di un’avventura in seconda categoria, insieme ad amici che giocano a calcio per hobby. Eppure l’ex attaccante sembra esserci rimasto male: “Non mi piace fare polemica, avrei fatto sicuramente una brutta figura, ma voglio sensibilizzare questa tematica”.

“Può succedere di non trovare squadra e allora si frequentano corsi di allenatore. Se però questo preclude un ritorno in campo è davvero un peccato”, la conclusione amara dell’ex attaccante, che a questo punto dovrà dedicarsi ad altro. Magari al tifo per la moglie Federica Nargi a Ballando con le Stelle…

