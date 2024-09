Amanda, una delle sorelle Lecciso, si prepara a fare il suo ingresso nella casa

Tutto pronto per l’ingresso nella casa del Grande Fratello 2024 di Amanda Lecciso. La sorella della più famosa Loredana vuole giocarsi le sue carte in questa nuova avventura su Canale 5, dopo aver atteso a lungo una chiamata in tv. Negli ultimi anni, infatti, Amanda Lecciso non ha avuto moltissime opportunità e sbirciando il suo curriculum notiamo soltanto un’apparizione sul set del film del 2006 Parentesi Tonde, per la regia di Michele Lunella, dove affiancava la sorella Raffaella Lecciso, l’ex attrice hard Eva Henger e al contessa Patrizia De Blank, con una partecipazione di Flavia Vento.

Insomma, nulla di esaltante rispetto al Grande Fratello 2024 che però può dare moltissimo a Amanda Lecciso in termini di visibilità e popolarità. Sarà pronta a cogliere l’occasione e diventare una delle protagoniste della casa di Cinecittà? In questo caso la fortuna le ha dato una bella mano, considerando che entra al posto dello squalificato Lino Giuliano.

Amanda Lecciso al Grande Fratello 2024, Signorini e gli autori puntano su di lei!

Come gli appassionati del reality ben sanno, Lino Giuliano è stato estromesso dal Grande Fratello 2024 per un commento omofobo pubblicato nei giorni scorsi e diventato velocemente virale. Amanda Lecciso, di certo, non ha alcuna intenzione di incappare in questi scivoloni, piuttosto si prepara ad animare le dinamiche della casa e a mettersi in mostra in tutta la sua naturalezza. Il suo ingresso nella casa si vocifera sia stato fortemente voluto da Signorini, che da anni sognava di portare una Lecciso all’interno del programma.

Amanda è sicuramente la sorella meno famosa tra Loredana e Raffaele, ma può comunque contribuire positivamente agli sviluppi del reality. Vedremo se, effettivamente, sarà così o se la scelta degli autori si rivelerà sbagliata. A noi, per scoprirlo, non resta che metterci comodi…