Si sa, a volte ad Amici di Maria De Filippi vengono prese delle decisioni che non aggradano molto il pubblico. Stavolta, il protagonista della questione è il cantante Kaloxs, finito nella bufera sui social dopo essere stato eliminato ad Amici 2024. Il cantante, secondo i fan aveva interpretato un pezzo meraviglioso che ha lasciato tutti senza fiato. Il brano che ha portato sul placo si intitolava “10 sigarette“, e secondo la maggior parte del pubblico meritava certamente di essere promosso nella scuola, ma purtroppo non è andata così.

Le ragioni ancora non si conoscono, ma quel che è certo è che l’eliminazione di Kaloxs ha scatenato una tempesta di commenti sui social, in particolare su X (ex Twitter) in cui i fan di Amici 2024 si sono lamentati per le scelte poco oculate dei giudici del talent di Maria De Filippi. Non solo, parte dei fan ha messo in dubbio la competenza di chi sceglie i concorrenti, urlando ai favoritismi verso i figli d’arte come Diego Lazzari e Ilan, il figlio di Gabriele Muccino. Insomma, quest’anno ad Amici 2024 si parte con tantissime polemiche, che fanno presagire una stagione parecchio movimentata.

Chi è Kaloxs di Amici 2024? Eliminato dai giudici: le canzoni più amate, il vero nome e età

Passiamo a conoscere meglio Kaloxs, che purtroppo è stato squalificato da Amici 2024 dopo un esibizione che invece aveva conquistato il pubblico che lo ha sentito durante l’esibizione. Fortunatamente per Kaloxs la carriera non si ferma dopo l’eliminazione ad Amici 2024, ma continuerà in modo brillante. In effetti, non è nuovo nel mondo della musica, dato che già nel 2021 era diventato popolare grazie al brano “Morale”, singolo che poi è finito anche in Radio e pubblicato dall’etichetta Epicentro Dischi. Altre canzoni divenute famose sono “Dicono” e “Costole”, uscite sempre nello stesso anno.

Tanti sono i concerti di Kaloxs durante l’anno e durante l’estate è stato impegnato in diverse performance in tutta Italia. Qual è il suo vero nome? Kaloxs è il nome d’arte di Mattia Calogero e sul suo profilo Instagram si legge che ha 20 anni e che è di Potenza. Sui social è piuttosto seguito, e spesso pubblica i video delle sue canzoni. A proposito di brani, la clip dell’esibizione di Amici 2024 ha ricevuto milioni di visualizzazioni, il che dimostra che il giovane cantante rimane una vera promessa del mondo della musica.