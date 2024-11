La nuova professoressa di Amici 2024 Deborah Lettieri si è raccontata in una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, rivelando alcune conquiste personali che nessuno si aspettava. Quest’anno l’abbiamo conosciuta meglio e i fan sono decisamente contenti del suo percorso da insegnante nella scuola di Canale 5. Professionale, seria e sensibile, Deborah Lettieri cerca sempre di tirare fuori il meglio dai suoi allievi, arrivando a fare gesti incredibili come con Teodora, alla quale ha permesso di ballare con il pubblico in studio solo per lei. Ma quali sono i segreti della sua carriera? Vediamoli subito.

Deborah Lettieri ha svelato di aver iniziato a ballare quando aveva undici anni a Parma, con un vero colpo di fulmine nei confronti della danza moderna. Lorella Cuccarini era il suo mito, e ogni volta che la vedeva in televisione registrava le puntate per poi riprodurre a casa tutte le sue coreografie da vera fan della showgirl. A Tv Sorrisi e Canzoni ha poi raccontato di aver provato un’emozione incredibile dopo averla vista dal vivo nella scuola di Amici 2024: “Sto imparando molto da lei”, ha confessato Deborah Lettieri.

Deborah Lettieri ha coronato uno dei suoi sogni più grandi nel 2014, quando ha ballato con Beyoncé nel suo videoclip “Partition”, raccontando di aver vissuto un’esperienza incredibile con la cantante, definita da lei stessa come una “gran lavoratrice” e donna dallo “stile in continua trasformazione”. La coreografa e nuova professoressa di Amici 2024 paragona poi Beyoncé a Maria De Filippi, raccontando di come anche lei sia instancabile. Della conduttrice, spiega di ammirare la capacità di non perdere mai il filo di tutto quello che deve gestire.

Poi le rivelazioni sulla vita privata. Deborah Lettieri, infatti, conosce suo marito proprio grazie alla danza, quando la sua insegnante le ha presentato Alberto Baracchini, pilota di volo per un servizio fotografico. Per molto tempo i due hanno portato avanti una storia a distanza, che oggi è stata coronata dalla nascita della piccola Ambra, la figlia della coppia che oggi compie due anni. Ambra guarda la madre in televisione e si emoziona ad ogni puntata, soprattutto quando ha visto Teodora piangere, momento in cui teneramente è scoppiata in lacrime anche lei.