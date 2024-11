Teodora è una delle ballerine più amate di Amici 2024, e si sta riconfermando di volta in volta la concorrente più amata di questa edizione. Da tempo combatte con le sue emozioni e con una grande difficoltà: non riesce a dare il meglio di sè stessa sul palco, mentre quando è in sala prove con Deborah Lettieri è bravissima e prende valutazioni molto alte. Ed è proprio la coreografa, che presa a cuore la situazione ha deciso di fare una cosa singolare, ha chiesto al pubblico di venire in studio solo per lei.

Il proposito è quello di allenare Teodora ad abituarsi alla presenza del pubblico e a dare il meglio in questa edizione di Amici 2024. Appena la ballerina ha scoperto cosa le sarebbe aspettato è scoppiata a piangere davanti a tutti per l’emozione. Durante la performance in coppia con il ballerino professionista è stata fermata due volte da Deborah Lettieri per correggere alcune problematiche di distrazione e Teodora ha tenuto duro, riuscendo a chiuedere una performance emozionante.

Si chiama Teodora Olivia Martinez ed è argentina d’origine. Classe 2001 ha 23 anni nel 2024 ed è determinata a diventare una famosa ballerina. Nonostante provenga dall’Argentina vive in Spagna sin da quando era molto piccola ed è legatissima a suo padre e sua madre. In particolare, descrive il suo papà come un uomo che le ha insegnato equilibrio e calma, considerandolo il suo eroe. La madre invece è molto eclettica e Teodora di Amici 2024 ha ammesso di vederla come la sua migliore amica. Arrivata in Italia per iniziare questa nuova esperienza, Teodora ha subito mostrato la sua voglia di imparare, mettendosi in gioco anche sotto l’aspetto emotivo.

Ed è proprio questo che l’ha messa in confusione. Nonostante sia tecnicamente bravissima “dietro le quinte” con Deborah Lettieri non riesce a concentrarsi e a non farsi prendere dall’emozione quando si trova davanti al pubblico, e questo la penalizza molto. La sua insegnante le ha offerto l’opportunità di poter stare da sola a faccia a faccia con il pubblico. I fan di Amici 2024 hanno subito apprezzato il gesto della coreografa: “Che carina che è stata Deborah oggi“, scrive un utente su Instagram, “questo a Teodora servirà molto“. Altri utenti ammettono di essere scoppiati a piangere dopo averla vista crollare dall’emozione.