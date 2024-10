Amii Stewart è una cantante americana con cittadinanza italiana che sarà tra gli ospiti della nuova puntata del programma Da Noi…A ruota libera, trasmissione che andrà in onda domenica 13 Ottobre 2024. Amii è una cantante internazionale, ma andiamo a conoscerla meglio e vedere chi è la nota cantautrice.

Amii Paulette Stewart ha 68 anni, è nata a Washington il 29 Gennaio 1956 ed è diventata negli anni una vera icona della musica: l’abbiamo imparata a conoscere grazie ad una canzone leggendaria come Light My Fire, canzone dei The Doors che lei ha reinterpretato in maniera magnifica, poi l’incredibile Paradise Bird e poi l’ascesa anche a livello italiano. Si trasferisce negli anni ’80 in Italia e diviene un’icona del pop, ha collaborato con diversi cantante anche italiani.

Amici 2024/ Anticipazioni e diretta terza puntata 13 ottobre: Sienna vince la sfida con Matias

Dalla partnership con Gianni Morandi fino a quella con Dee Dee Bridgewater, ha lasciato il segno con ben 16 album e l’abbiamo vista più volte in tv dove ha partecipato in diverse occasioni – spesso anche in Italia – come ospite illustre. La donna è sposata con un uomo italiano, Pietro Cappa in una storia letteralmente da favola con i due che negli anni sono sempre stati molto uniti.

Rocco Papaleo, chi è l'ex moglie Sonia Peng / "Siamo una famiglia allargata", un legame anche dopo l'addio

Amii Stewart e l’avvento in Italia: il gran rapporto con Pietro Cappa

Una cantante illustre, scelta nel 1993 per cantare con altri 11 artisti in mondovisione nella Città del Vaticano. L’esibizione fu straordinaria tanto che il Vaticano richiese la sua presenza anche nell’anno successivo. Per diversi anni è stata ospite fissa nella trasmissione tv Fantastico. Si è esibita anche come partner al Festival di Sanremo 2007, insieme a Piero Mazzocchetti.

Amii Stewart è sposata con l’italiano Pietro Cappa ed è la zia della cantante Sinitta. Amii e Pietro hanno un legame che va avanti dai primi anni ’90, i due sono sempre apparsi molto uniti e non hanno avuto figli. La donna ha sottolineato l’amore per il marito e quanto lui fosse una persona molto paziente e benevolo nei suoi confronti, Pietro è anche manager della nota cantante.

Red Canzian, come sta?/ Dopo la malattia al cuore: "Sto bene. Cammino spedito, mi vesto e lavo da solo"

Amii Stewart ha confessato negli anni di avere una malattia, condita da una cefalea acuta, problemi spesso uniti ad uno stato ansioso e di troppa emotività. Oltre a questo alla donna è stata diagnosticata un’infiammazione al trigemino, malattia che lei riesce a controllare grazie a sedute – abbastanza continue – di agopuntura. I due hanno avuto difficoltà nel periodo Covid ma hanno affrontato le varie difficoltà sempre insieme, uniti come sempre. Più volte la cantante ha sottolineato il grande rapporto con il marito, non solo suo agente ma persona che l’ha guidata più volte nel corso della sua vita.