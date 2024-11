Come sta Anastasia Kuzmina dopo la caduta di ieri sera a Ballando con le Stelle 2024? La ballerina ha fatto preoccupare parecchio Milly Carlucci dopo l’annuncio in diretta dell’infortunio e la chiamata del fisioterapista. Come è successo? La caduta è stata causata da Francesco Paolantoni, suo allievo, che nella performance ha appoggiato male il piede facendola scivolare. I due si sono comunque ripresi subito andando avanti a ballare.

A circa metà puntata di Ballando con le Stelle 2024 è arrivata la notizia su Anastasia Kuzmina. Milly Carlucci ha annunciato in diretta che dopo la caduta, la ballerina professionista non avrebbe più potuto danzare, il che ha obbligato la produzione a far ballare da solo Francesco Paolantoni, che peraltro, se l’è cavata benissimo. Ma come sta oggi Anastasia Kuzmina? Cosa ha dovuto fare dopo la caduta? L’atleta è stata subito sottoposta ad una radiografia per vedere come stava il suo piede, con un’attenta visita del fisioterapista, ma a rivelare il suo stato d’animo è stata lei stessa sui social.

Anastasia Kuzmina, il pubblico applaude Francesco Paolantoni dopo l’esibizione improvvisata

Dopo la caduta improvvisa durante la performance a Ballando con le Stelle 2024, Anastasia Kuzmina ha pubblicato un post sui social, scrivendo testuali parole: “Sono molto triste, ma speriamo che la caviglia si sistemi per la settimana prossima. Più agguerriti che mai, saremo”. La ballerina è stata molto orgogliosa di Francesco Paolantoni, e come ha svelato sempre su Instagram, lo ha ammirato per aver gestito benissimo l’esibizione dovendo addirittura improvvisare. Dopo la caduta, l’attore si è demoralizzato per via di quello che era successo, con i sensi di colpa per aver involontariamente causato l’infortunio alla partner di danza.

In ogni caso, il pubblico lo ha applaudito molto dopo la sua esibizione, apprezzando il fatto di non essersi arreso ma di aver dimostrato di tenere moltissimo alla gara di Rai1. La puntata di ieri sera è stata dunque ricca di colpi di scena, tra le storie commoventi dei protagonisti nelle performance iniziali fino ad arrivare a Elettra Lamborghini che ha firmato il contratto per il prossimo anno. Ora, però, non ci resta che augurare una pronta guarigione ad Anastasia Kuzmina, affinchè la prossima settimana riesca a tornare sul palco più forte che mai!