Chi è Anbeta Toromani? La nota ballerina è diventata celebre in tutta Italia per via del reality Amici su Canale 5. Di origini albanesi, è originaria di Tirana, ma si è trasferita nel 2002 per entrare a far parte del mondo della televisione del nostro Paese. La passione per la danza la conquista sin da piccolina e quando aveva solo 5 anni si è diplomata all’Accademia Nazionale di Danza. Da quel momento inizia ad inseguire il suo sogno più grande proseguendo con gli studi e arrivando fino in Azerbaijan, dove si perfeziona ancora di più.

AMICI 2024/ Anticipazioni e diretta nona puntata 24 novembre: Trigno diventa Lucio Battisti

Una volta giunta in Italia, Anbeta Toromani inizia a lavorare per Maria De Filippi nella scuola di Amici, dove resta come presenza fissa fino al 2012. Nel corso degli anni diventa famosa anche per la sua interpretazione di Romeo e Giulietta e per la Carmen. Nel 2022 è rientrata ad Amici diventando una delle professioniste, mentre diventa giudice dello stesso talent show nel 2023. Ma come lei stessa ha raccontato più volte, a cambiarle la vita è stato l’incontro con Kledi Kadiu. Ecco come si sono incontrati e che rapporto c’è tra di loro.

Chi è Dandy Cipriano nuovo ballerino di Amici 2024?/ "La danza? Una compagna che non mi abbandona mai"

Kledi Kadiu e Anbeta Toromani, un’amicizia professionale e il marito Alessandro: “Noi balliamo sempre insieme”

Non tutti sanno quanto sia stato importante il rapporto tra Kledi Kadiu e Anbeta Toromani, la ballerina di Amici che nel corso degli anni ha partecipato come professionista nel talent di Maria De Filippi. “L’incontro con Kledi Kadiu mi ha davvero cambiato la vita“, aveva spiegato a Verissimo. A Silvia Toffanin aveva raccontato di essere stata molto legata al ballerino sotto il punto di vista professionale e non solo con lui, ma anche con Alessandra Celentano, che nel salotto di Canale 5 le aveva anche inviato un video messaggio con bellissime parole.

Vybes e Francesca nuova coppia di Amici 2024? Lui pazzo di lei/ "Ha lineamenti angelici"

Oggi Anbeta Toromani è felicemente sposata con un ballerino di Napoli, Alessandro Macario. I due hanno da pochissimo festeggiato le nozze di cristallo e stanno insieme da oltre 15 anni. Entrambi condividono la passione per la danza e non hanno ancora avuto figli, forse per il poco tempo libero che hanno a disposizione: “Noi balliamo spesso insieme, passiamo davvero tante ore insieme, raramente siamo distanti“. Di Alessandro ha raccontato che è un uomo molto sincero, di cui si fida e con il quale vuole passare il resto della sua vita.