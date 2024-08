Matteo e Amos sono i figli del celebre tenore Andrea Bocelli, nati dalla storia d’amore con Enrica Cenzatti, l’ex moglie del cantante. Mentre il figlio Matteo ha coltivato fin da piccino una grande passione della musica, proprio come il padre, il fratello Amos è diventato ingegnere. “Ciascuno ha le proprie passioni ed inclinazioni, i propri talenti. A un padre, a una madre, il compito di rendere fertile quel terreno su cui il bambino potrà individuare la propria strada”, si legge sul sito del tenore, dove Andrea presenta con orgoglio la sua famiglia e i suoi gioielli più preziosi.

In una intervista rilasciata di recente al Corriere della Sera, Bocelli ha parlato molto del rapporto con Amos e Matteo, spendendo parole al miele per entrambi. “Vedere non significa guardare. Vedere è sinonimo di capire. Tutti abbiamo antenne che ci consentono di farlo. Per esempio, io so benissimo come sono fatti i miei figli. Mi sono cresciuti tra le mani. Sono molto fisico, ho bisogno di contatto; e se loro non lo volevano, lo imponevo. La mancanza della vista non accentua solo gli altri sensi; te ne dona un sesto. Capisci subito chi hai di fronte”, ha detto.

Andrea Bocelli e i figli, la passione comune condivisa con Matteo…

Parole sagge e piene d’amore, che descrivono alla perfezione il rapporto coi figli. Come dicevamo il classe 1997 Matteo, ha coltivato la stessa passione del padre fin da bambino, intraprendendo poi gli studi al Conservatorio. Il primo contratto internazionale all’età di ventuno anni, poi la realizzazione assieme al papà della colonna sonora Disney de Lo schiaccianoci e i quattro regni, con la canzone Fall On Me, che ha avuto fin da subito un riscontro grandioso.

Matteo Bocelli si è misurato anche nel ruolo di attore, nel film Tremila anni di attesa, realizzando nel contempo anche la colonna sonora. Nel 2022 arriva il suo primo album, ovviamente in collaborazione con l’amato papà Andrea. In tv, lo ricordiamo ospite come ‘ballerino per una notte’ nella nota trasmissione televisiva del sabato sera Rai, Ballando con le stelle.

