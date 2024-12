Andrea Parodi sarà una delle persone che verrà ricordate durante la trasmissione Bella Festa per Fondazione Telethon, evento che si tiene in prima serata direttamente domenica 22 Dicembre 2024. Andrea Parodi è stato un noto artista venuto a mancare purtroppo prematuramente, andiamo a vedere chi era e come è venuto a mancare.

Andrea Parodi nasce a Porto Torres il 18 Luglio 1955 e mori’ il 17 Ottobre del 2006. Nato in Sardegna con padre ligure e madre sarda, si diplomò ad un Istituto Tecnico nautico e – insieme a Gigi Camedda e Gino Marielli – fece parte dei Tazenda, nota band che tra le altre cose partecipò anche al Festival di Sanremo con la canzone Spunta la Luna dal Monte, una canzone che ebbe discreto successo e i Tazenda arrivarono quinti.

Il trio partecipò a Sanremo anche l’anno successivo e solo nel 1997 decise di cominciare una carriera da solista che però non gli permette di avere grande successo. Dopo qualche residua collaborazione Andrea torna con i Tazenda nel 2006. Tra le altre cose a Porto Torres è stato inaugurato un museo dedicato all’artista che il Comune ha elogiato pubblicamente.

Andrea Parodi, come è morto e le sue ultime parole

Andrea Parodi è morto il 17 Ottobre 2006 dopo aver combattuto per un anno con un cancro allo stomaco. Nell’ultima parte della sua vita l’uomo ha partecipato a concerti ed ha raccontato al pubblico di come stava vivendo ed affrontando la sua malattia. La sua ultima apparizione è avvenuta il 22 Settembre 2006, meno di un mese dalla sua ultima presenza.

Andrea ha voluto cantare fino alla fine e anche i suoi compagni presero parte al suo ultimo spettacolo come pubblico. I Tazenda hanno ricordato dopo anni: “Fu una grande emozione ma anche una grande sofferenza visto che dopo 20 giorni poi Andrea non c’era più”, ricordano cosi i suoi amici e colleghi.

Il tumore di Andrea era giudicato inoperabile e pian piano si estese rapidamente anche al fegato. Iniziò la chemioterapia per qualche tempo, ma purtroppo alla fine l’uomo non ce l’ha fatta. A Cagliari hanno istituito anche la fondazione Andrea Parodi, una fondazione per aiutare le persone che hanno vissuto e stanno vivendo il suo identico dramma.