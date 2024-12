Oggi pomeriggio su Canale 5 va in onda un appuntamento con Verissimo – Le storie, in cui vengono riproposte alcune tra le più emozionanti interviste realizzate da Silvia Toffanin in questi primi mesi di stagione. Tra queste spicca anche quella a Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga; lei è un’attrice di fiction televisive, lui invece si è fatto conoscere al grande pubblico prima a Temptation Island e successivamente al Grande Fratello Vip, proprio dove ha conosciuto l’attrice innamorandosene perdutamente.

Nato nel 1993 a Milano da mamma Roberta Termali e papà Walter Zenga, rispettivamente conduttrice tv ed ex calciatore dell’Inter e della Nazionale, Andrea sin da bambino si è appassionato di calcio seguendo le orme del padre. La sua carriera l’ha poi calamitato verso il mondo delle passerelle, diventando un modello per diversi marchi, sino alle prime partecipazioni televisive.

Andrea Zenga, il Grande Fratello Vip e la fidanzata Rosalinda Cannavò

Andrea Zenga in televisione si è fatto inizialmente conoscere al grande pubblico nel 2018, quando ha preso parte a Temptation Island assieme all’allora fidanzata Alessandra Sgolastra. Il viaggio nei sentimenti di Canale 5 non ha portato alla coppia le risposte cercate; dopo il falò di confronto sono infatti usciti separati, per poi lasciarsi dopo un lungo fidanzamento.

Successivamente, nel 2020/21, è arrivata la grande occasione del Grande Fratello Vip; galeotta fu proprio la Casa più spiata d’Italia per incontrare nuovamente l’amore, questa volta al fianco di Rosalinda Cannavò. Entrambi coinquilini del reality, si sono conosciuti, innamorati e successivamente fidanzati; la loro storia d’amore procede a gonfie vele e lo scorso settembre sono diventati per la prima volta genitori, dando il benvenuto in famiglia alla figlia Camilla.

