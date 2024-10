Angela Nasti e Gianluca Scamacca tornano a catturare l’attenzione del gossip per via della loro sfera sentimentale, si sono davvero detti addio? La loro storia d’amore è iniziata lo scorso luglio e fino ad ora è stata alquanto chiacchierata, più volte infatti si è parlato di presunte crisi e rotture. Ad agosto avevano messo a tacere i pettegolezzi pubblicando sui social la foto di un tatuaggio di coppia, un sole. Il noto calciatore in quella occasione aveva fatto una speciale dedica alla fidanzata scrivendo che quello era il loro sole, lei aveva così commentato: “Splenderà sempre”. Per qualche mese si sono mostrati complici e innamorati, il loro rapporto però potrebbe essere cambiato nell’ultimo periodo.

Nelle scorse ore sono trapelate nuove indiscrezioni sulla ‘coppia’, queste fanno sapere che la loro storia d’amore potrebbe essere giunta al capolinea. A parlare di una loro presunta rottura ci ha pensato Very Inutil People facendo notare agli utenti che Angela Nasti e Gianluca Scamacca non solo hanno rimosso tutti gli scatti di coppia sui loro profili Instagram ma hanno anche smesso di seguirsi. A rafforzare il rumors anche l’esperto di gossip Alessandro Rosica, sui social ha infatti rivelato che tra i due è crisi nera, ha anche detto che la sorella di Chiara Nasti è viziata.

Nuova crisi tra Angela Nasti e Gianluca Scamacca, la rottura è definitiva?

Nei mesi scorsi la nota influencer ed ex tronista di Uomini e Donne e l’attaccante dell’Atalanta avevano già affrontato un delicato momento di crisi. Anche in quella occasione avevano smesso di seguirsi sui social, col tempo però erano riusciti a risolvere i loro problemi di coppia lasciandosi la crisi alle spalle. A distanza di poche settimane la loro storia d’amore sembra essere incappata in una nuova battuta d’arresto. I motivi della crisi non sono noti, i diretti interessanti fino ad ora non hanno ancora rotto il silenzio per confermare o smentire i rumors che stanno circolando in merito alla loro presunta rottura.

I fan di Angela Nasti e Gianluca Scamacca hanno però notato che nell’ultimo periodo non si sono più mostrati insieme e gli ultimi dettagli social non sembrano lasciare dubbi, sembra infatti una certezza il fatto che si siano lasciati. Anche questa volta riusciranno a riconciliarsi o la fine della loro storia d’amore è definitiva? Al momento questo non ci è dato saperlo, non ci resta quindi che attendere nuove indiscrezioni per scoprire che piega prenderà il loro rapporto.