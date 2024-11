Anna Pettinelli a Verissimo: “Mia figlia Carolina è andata a vivere da sola”

La celebre conduttrice e speaker Anna Pettinelli ha rivelato a Verissimo la grande novità degli ultimi tempi nella sua famiglia, la figlia Carolina è infatti andata a vivere da sola e questo ovviamente ha cambiato tante cose e le abitudini della speaker radiofonica. Prendendo la parola nel programma di Silvia Toffanin, Anna Pettinelli ha rotto il silenzio svelando: “Pensavo fosse difficile, erano 50 anni che non vivevo da sola, è una pacchia, non devo avvertire nessuno, è la libertà totale. Ci vediamo e sentiamo continuamente, la chiamo almeno tre volte al giorno, poi non mi risponde mai, lei è ritardataria e disorganizzata, mi telefona per chiedermi dove sono le chiavi di casa, ma ci amiamo molto”.

Anna Pettinelli ha poi ammesso ancora a Verissimo: “Carolina oggi compie 32 anni, è grande, è autonoma, lavora e ha la sua casa” le parole della prof di Amici. La figlia Carolina ha rivelato: “C’è molto scambio tra di noi, questo si raggiunge dopo un po’ di tempo, lei per me è madre, mio padre è mancato e lei ha occupato anche il suo spazio”. Riguardo al padre, la figlia di Anna Pettinelli ha raccontato: “Ho rimesso tante cose per dolore, lui una volta mi ha detto che sperava che fossi libera, un concetto che mi è rimasto e me lo tengo”.

Verissimo, Anna Pettinelli: “Carolina ha ereditato la signorilità da suo padre”

Anna Pettinelli ha svelato come la figlia abbia ereditato la signorilità dal padre, una persona che si sarebbe buttata nel fuoco per chiunque, un modo dunque per ritrovare l’ex marito negli occhi di Carolina anche a distanza di anni.

La figlia di Anna Pettinelli, Carolina ha rivelato di aver conosciuto una persona speciale: “Dopo i narcisisti e gli emotivamente indisponibili ho trovato una persona speciale, viviamo insieme praticamente da qualche mese”. Riguardo al suo di amore, Anna Pettinelli invece ha detto: “Non c’è nessuno di giusto, non è che non voglio l’amore” ha chiarito la produttrice e prof di Amici.

