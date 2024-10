Anna Tatangelo ha un nuovo amore. Erano ormai settimane che si rincorrevano rumors su una nuova presunta fiamma ed ora sono arrivate conferme. Scatti che riguarderebbero la nota cantante e un affiatamento che non lascia dubbi. L’artista di Sora è stata paparazzata dal Settimanale Diva e Donna che ha rivelato chi è il nuovo fidanzato della donna.

Dopo la relazione con il modello Mattia Narducci e qualche mese da single l’ex compagna di Gigi D’Alessio ha un nuovo partner: come riporta il giornale si tratta di Giacomo Buttaroni, ex calciatore e personaggio che lavora in ambito sportivo. Diva e Donna ha pubblicato gli scatti dei due che uscivano da un negozio insieme e la coppia sembra ormai ufficiale.

Giacomo Buttaroni giocava a calcio ed ora è invece un allenatore, allena la Juniores della squadra laziale del Roma City. L’uomo è stato immortalato mentre aiutava la donna a scendere le valigie e in generale si è visto gran affiatamento tra i due. Finita definitivamente – sottolinea Diva e Donna – la relazione con il giovane modello Mattia Narducci, i due hanno smesso di seguirsi sui social e secondo i ben informati sarebbe stata lei a troncare la relazione con Narducci.

Anna Tatangelo, chi è il nuovo partner?

Dopo le vacanze ‘hot’ da single Anna Tatangelo ha quindi una nuova relazione con Giacomo Buttaroni, ma andiamo a vedere meglio chi è il nuovo compagno della bella cantante e showgirl. L’uomo ha 30 anni ed è quindi 7 anni più giovane della donna; la sua carriera da calciatore è terminata presto – come rivelato dall’uomo ad Advanced – a causa degli infortuni e cosi Giacomo ha deciso di intraprendere una nuova strada.

L’uomo sta continuando a essere vicino al mondo del calcio ed ha intrapreso una carriera come allenatore della Juniores Nazionale del Roma City. Vanta tra le altre cose anche un’esperienza in serie B tra le fila del Latina e un’ultima esperienza nel Pontina Sport. Giacomo è nato il 25 Febbraio del 1994 ed è un grande appassionato di calcio e tatuaggi, ne tiene diversi lungo il proprio corpo.

Per quel che riguarda il resto, l’uomo ha un profilo privato sui social con poco più di 1000 follower e tiene alla propria privacy. E’ il fondatore di Offseason Roma Eur dove lavora insieme con allenatori e preparatori e svolge lavoro di palestra e fisioterapia. La relazione tra i due è all’inizio, ma la notizia è che Anna Tatangelo non sarebbe più single.