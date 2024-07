Annamaria De Pace, l’avvocatessa dei vip: “Mai pagata”/ La grave accusa contro Nina Moric e Asia Argento

In una lunga intervista rilasciata al magazine Gente, Annamaria De Pace, meglio conosciuta come l’avvocatessa dei vip, ha sbottato contro alcuni clienti famosi che a suo dire non avrebbero mai pagato la sua parcella. All’età di settantasei anni e con una grande esperienza alle spalle in tema di cause matrimoniali, la De Pace non si tira indietro dal fare i nomi dei personaggi che avrebbero maturato un debito nei suoi confronti. Nel mirino della De Pace sono infatti finite Asia Argento e la showgirl Nina Moric, esortate dalla stessa a rispettare i propri impegni.

La donna solitamente non cita mai pubblicamente le persone che assiste, questa volta però preferisce togliersi dei sassolini dalle scarpe e non ci pensa due volte a puntare il dito contro la Moric e l’Argento. “Nina Moric e Asia Argento non hanno pagato. Ci sono alcuni che pensano che io debba essere ripagata per accostare il mio nome al loro, ma il mio nome è più lungo”, ha detto a Gente.

Annamaria De Pace, la bordata a Nina Moric e Asia Argento e il ricordo della vittoria nella prima “causa vip”

Una bordata che inevitabilmente ha fatto clamore e che si pensa possa portare ad una reazione da parte della Moric e dell’Argento. Entrambe le sue clienti sono state seguite nella battaglia legale con Fabrizio Corona e con il musicista Morgan. Nel corso dell’intervista Annamaria ha anche ricordato la sua prima vittoria tra i vip, nel 1984, quando una cantante famosa si rivolse a lei per ricevere un pagamento che non le era mai stato inviato.

La cantante era Ornella Vanoni, che all’epoca ottenne ben trecento milioni. “Cosa avrei fatto se non l’avvocato? La soubrette”, ha ironizzato l’avvocatessa De Pace a Gente.

