Annesa e Alma sono le amate figlie del celebre cantautore Amedeo Minghi, uno degli ospiti attesi nella puntata di Domenica In di domenica 12 gennaio. L’interprete di Vattene amore è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata, ma dopo la scomparsa della moglie ha iniziato ad aprirsi di più, parlando spesso del rapporto speciale che lo lega alle sue figlie. La moglie, Elena Paladino, è venuta a mancare più di dieci anni fa, dopo 40 anni di matrimonio. I due si erano sposati nel 1973, ma nel 2014 Elena è morta improvvisamente nel sonno, probabilmente a causa di un infarto. La sua perdita è stata un dolore enorme per Amedeo e per le loro figlie, che però gli sono state accanto, offrendo un sostegno fondamentale.

Ma chi sono esattamente Annesa e Alma Minghi? Annesa e Alma sono due donne che hanno sempre mantenuto le distanze dal mondo del gossip, seguendo l’esempio del padre Amedeo, da sempre attento a proteggere la loro privacy. Riservate e lontane dai riflettori, le due figlie del celebre cantautore si sono mostrate per la prima volta in TV nel 2017, nello studio di Domenica Live con Barbara D’Urso. Di loro si sa poco, se non ciò che emerge dai social, che anche Alma mantiene rigorosamente privati per proteggere la sua vita personale.

Annesa e Alma Minghi: chi sono le figlie di Amedeo Minghi, il cantante ospite a Domenica In

Mentre Alma è completamente lontana dal mondo dello spettacolo, di Annesa sappiamo che lavora nel settore dell’organizzazione di eventi e come wedding planner. Nel luglio del 2003 si è sposata con Gianluca Curini, ma, stando a quanto emerge dai social, il matrimonio sembra essere terminato e pare essere attualmente single. Nel 2023, Annesa è apparsa insieme al padre a Uno Mattina Estate, dove ha parlato della morte della madre, Elena Paladino. Nonostante il dolore, la donna ha sottolineato come la famiglia sia riuscita a trovare forza nel loro legame, che si è rafforzato ancora di più dopo quella tragica perdita.

In un’intervista con Caterina Balivo, Amedeo Minghi aveva raccontato il motivo dietro i nomi particolari scelti per le sue figlie. “Annesa credo che in sardo significhi Anna o Annalisa. Era un personaggio di Grazia Maria Deledda in Cime Tempestose. In quel periodo stavo guardando lo sceneggiato Rai e c’era questo personaggio che si chiamava Annesa”, aveva spiegato. Per quanto riguarda Alma, invece, aveva detto: “Alma significa ‘anima’. Io e mia moglie abbiamo sempre avuto una predilezione per il mondo spagnolo.” Sempre durante l’intervista, il cantante aveva confessato di non considerarsi un padre esemplare: “Non sono un grande papà io perché sono sempre distratto, assente, viaggio e non sono capace di esternare i miei sentimenti. È un peccato”.