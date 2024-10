Brennero anticipazioni ultima puntata del 7 ottobre 2024, cadono le maschere: chi è il ‘Mostro di Bolzano’

È tutto pronto per l’ultima puntata di questa sera del 7 ottobre 2024 della fiction di Rai1 con protagonisti Elena Radonicich e Matteo Martari, come finisce Brennero? Le anticipazioni rivelano che non mancheranno colpi di scena e risvolti mozzafiato per il gran finale di stagione. Andando con ordine nel gran finale la PM Eva Kofler e l’ispettore Paolo Costa continueranno ad indagare sul Mostro di Bolzano, o meglio, più nello specifico su alcuni omicidi che “Il Mostro” cioè colui che si nasconde dietro le identità di Mauro Battisti e Helmuth Fischer. La puntata è composta da un unico episodio diviso in due parti dal titolo Cadono le maschere.

Le anticipazioni sull’ultima puntata di Brennero svelano che l’episodio si apre con un tragico colpo di scena: Fischer viene trovato morto suicida in carcere. Eva e Paolo vorrebbero far luce sulla morte ma la procuratrice capo, Lopez, dirotterà i due sul caso dell’omicidio di un ricercatore mentre il caso del presunto suicidio del Mostro di Bolzano verrà affidato a Clara Bauer. La PM e l’ispettore inizieranno ad indagare sulla morte del professore Peter Agosti, il cui cadavere verrà ritrovato nella sua camera d’albergo. I sospetti si concentrano sulla escort Patrica Weber. Il caso assumerà contorni ancora più sinistri quando verrà rubata l’auto Andrea Muller, prefetto e marito di Eva. Proprio su quell’auto verrà caricata la escort.

Come finisce Brennero? Anticipazioni gran finale di stagione: Eva e Paolo si metteranno insieme?

Come finisce Brennero? Si giunge dunque alle battute finali dell’ultima puntata della fiction di Rai1. La Bauer scoprirà dall’autopsia su Fischer che la sua morte è incompatibile con un suicidio e che i filmati delle immagini di sicurezza sono stati manomessi. Mentre proseguono le indagini ci sarà un altro inatteso colpo di scena l’addetto alle pulizie del carcere, tale Marco Tatti, viene immortalato dalla telecamere di un bar mentre incontra Gerhard Kofler, padre di Eva. Convocato da Lopez negherà ogni suo coinvolgimento e cercherà di difendersi prima di essere colto di malumore. Gerhard avrà un infarto.

Anche sul lato sentimentale non mancano i problemi per la giovane PM. Mathilde, dopo aver scoperto che Eva è sua madre, fuggirà via e sembrerà scomparsa nel nulla. Eva disperata incontrerà i genitori adottivi della giovane ma il padre la caccerà via in malo modo. Ancora una volta cercherà conforto in Paolo. La compagna dell’ispettore, però, comprenderà il feeling tra i due e porrà Costa ad un bivio. In seguito Gerhard si riprenderà dall’infarto e negherà qualsiasi coinvolgimento nella morte di Fisher. Qual è la verità? E come finisce Brennero? Paolo ed Eva si metteranno insieme o ritorneranno con il loro rispettivi coniugi.?

Brennero quando va in onda e come seguirlo in diretta streaming

Svelate tutte le anticipazioni più importanti della fiction Brennero con Elena Radonicich e Matteo Martari, non resta che ricordare l’appuntamento con il gran finale di stagione che andrà in onda questa sera, lunedì 7 ottobre 2024, a partire dalle 21.35 circa su Rai1. E possibili seguire i due episodi di puntata anche in diretta streaming su Raiplay mentre tutti gli otto episodi di stagione sono disponibili sulla piattaforma.