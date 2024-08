Endless Love anticipazioni, finale di stagione in onda 30 agosto 2024 in prima serata

È tutto pronto, la dizi turca con protagonista Nihan e Kemal debutta in prima serata su Canale5 e dalle anticipazioni sulla puntata serale di Endless Love del 30 agosto si scopre che nel finale di stagione non mancheranno i colpi di scena e ci sarà un finale mozzafiato. Nel dettaglio Kemal, dopo aver scoperto la verità circa il rapporto tra Emir e Zeynep, deciderà di parlare con la sorella e quello che lei gli rivelerà lo farà adirare a tal punto da decidere di affrontare subito il suo acerrimo nemico, questa volta in maniera definitiva. Emir nel frattempo convincerà Tufan, tramite un violento ricatto, a risolvere la questione con Kemal una volta per tutte.

Le anticipazioni su Endless Love svelano che un momento felice lo vivrà solo Tarik, che sta per coronare il suo sogno d’amore con Banu. Galip, sospettando che Asu sia sua figlia, riescirà a trovare Hakki ed è disposto a usare la violenza pur di scoprire la verità. Ozan, chiuso in carcere, riesce a sopportare le pene della prigionia solo grazie al suo amore per Zeynep ma all’improvviso riceverà delle fotografie che lo sconvolgeranno.

Dalle anticipazioni su Endless Love in prima serata su Canale si scopre che i colpi di scena non sono finiti qui. Emir darà in fin di vita. Il suo piano contro Kemal fallirà miseramente e ad avere la peggio sarà lui che dovrà subire un delicato intervento chirurgico. Intanto Nihan, in stato di confusione, si recherà nell’ospedale dov’è suo fratello Ozan, cercando di portarlo via con se. Per Kemal le cose si metteranno male verrà portato in tribunale.

Le anticipazioni su Endless Love svelano che per Kemal la situazione precipiterà a causa della donna che dichiara di amarlo. La testimonianza di Nihan cambierà tutto, la donna rivelerà infatti la vera natura dei conflitti tra Kemal ed Emir, fornendo dei moventi per l’odio di Kemal nei confronti di suo marito. Kemal verrà quindi condotto in carcere in attesa del processo. Leyla cerca di convincere Nihan a ritrattare la sua testimonianza, ma si scontrerà con il dolore della donna, convinta che Kemal sia il vero responsabile delle tragedie che l’hanno colpita. Zeynep scoperto che suo fratello è in carcere vorrà allontanarsi da Istambul ma verrà colta da un malore.

Endless Love, dove vedere le puntate in tv e in streaming

Endless Love, la dizi turca trasmessa da Canale 5, va in onda ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il venerdì in prima serata a partire dal 30 agosto 2024 alle 21.25 circa le circa per i telespettatori è disponibile anche in direatta in streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity, dove è possibile prendere visione delle puntate in contemporanea alla messa in onda televisiva.