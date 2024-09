Anticipazioni La rosa della vendetta prossima puntata: Deva rapita da Zafer

Le vicende di Gulcemal, Deva e di tutti i protagonisti de La rosa delle vendetta continuano ad appassionare un numero sempre maggiore di telespettatori. Ma cosa accadrà nella prossima puntata in onda domenica 29 settembre 2024? Dalle anticipazioni La rosa della vendetta si scopre che Zafer disperata arriverà al punto di rapire e minacciare Deva. Quest’ultima riuscirà a salvarsi dalle grinfie della perfida donna ma a causa della sua vicinanza a Gulcemal avrà una lite furibonda con Ibrahim, colui che considera un secondo padre e per questo motivo deciderà di fuggire via insieme ad Armagan facendo preoccupare tutti e soprattutto Gulcemal che si metterà subito sulle loro tracce.

Andando con ordine le anticipazioni La rosa della vendetta svelano che Gulcemal sarà pronto a cambiare vita per amore di Deva. L’uomo non solo le farà vedere un baule pieno di armi, sono tutte le armi dei suoi uomini e giurerà che non le userà più. E non è perché le proporrà anche di firmare un contratto per la creazione del loro marchio: Deva e la ragazza accetterà entusiasta. La loro felicità, però, durerà poco perché Deva mentre farà ritorno a casa verrà rapita da Zafer. Quest’ultima prima di rilasciarla la minaccerà: dirà a Gulcemal che è stata fidanzata con Mert se non riporterà il figlio Armagan a casa. I guai per la giovane non finiranno qui perché il padre Ibrahim non reagirà per nulla bene alla notizia che si è messa in affari con Gulcemal.

La rosa della vendetta anticipazioni puntata del 29 settembre 2024: Deva fa perdere le sue tracce

Le anticipazioni La rosa della vendetta sulla puntata di domenica 29 settembre 2024, svelano che ci sarà una improvvisa svolta nelle trame durante la festa per la presentazione del nuovo marchio di Deva e Gulcemal. Zafer, sempre più agguerrita e pronta a tutto, darà dell’assassino a Gulcemal e minaccerà Deva davanti a tutti. Dopo questa sfuriata ci sarà una lite furibonda tra Deva e Ibrahim con quest’ultimo che in un impeto di rabbia le dirà che la sua casa non è un orfanotrofio. Ferita nel profondo Deva deciderà di fuggire insieme ad Armagan ed il pentimento e le scuse di Ibrahim non serviranno a nulla.

Stando alle anticipazioni La rosa della vendetta, dopo ore di assenza tutti iniziano a temere per le sorti di Deva ed Armagan soprattutto Gulcemal che è innamorato della ragazza ma affezionato anche al fratellastro. L’uomo deciderà di cercarli con ogni mezzo nella speranza di ritrovarli. Nel frattempo Vefa sarà sempre più combattuto, sa che Mert e Deva sono fidanzati ma non vuole rivelarlo a nessuno per non ferire Gulendam di cui è segretamente innamorato. La ragazza però origliando scoprirà che tutto. Come reagirà? Gulcemal riuscirà a ritrovare sani e salvi Deva e Armagan?

La rosa della vendetta dove siamo rimasti: riassunto puntate precedenti

Nelle puntate precedenti de La rosa delle vendetta si è scoperto il doloroso passato di Gulcemal. L’uomo è giunto a Bursa per vendicarsi della madre Zafer dopo che quest’ultima aveva abbandonato marito e figli per rifarsi una vita con un altro uomo. Nonostante la rabbia Gulcemal nutre dei sentimenti di affetto per la madre mentre quest’ultima non si fa scrupoli nell’ostacolarlo in tutti i modi. Anche Deva, che nel frattempo dopo essere stata rapita pian pian ha conquistato la fiducia dell’uomo ed ha sua volta è riuscita a fidarsi di lui è diventata una fedele alleata di Gulcemal (nonostante il padre sia contrario), è finita spesso nelle grinfie della donna e per lei pericoli, stando alle anticipazioni, non sono finiti qui. L’appuntamento con le nuove puntate de La rosa della vendetta è per ogni domenica a partire dalle 21.30 circa su Canale5.