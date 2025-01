Anticipazioni Mina Settembre 3, 3a puntata del 26 gennaio 2025: Fiore fa un grave errore

Cosa succederà nella prossima puntata di Mina Settembre 3 in onda domenica 26 gennaio 2025? Le anticipazioni rivelano che al centro delle trame ci sarà l’adozione di Viola (Ludovica Nasti) da parte di Mina (Serena Rossi) e Domenico (Giuseppe Zeno), la coppia si è sposata innanzitutto per coronare il loro sogno d’amore dopo tutte le turbolenze e peripezie attraversate ma anche per poter procedere con l’adozione di Viola. Tuttavia quest’ultima farà una clamorosa scoperta sul suo passato e la terrà segreta a tutti, determinata a sapere chi sono i suoi genitori scoprirà qualcosa sull’identità della madre biologica. E non è tutto perché al centro delle trame ci sarà anche Fiore.

Come finisce Goldrake U: anticipazioni ultima puntata oggi 17 gennaio 2025/ Actarus accusato di tradimento

Le anticipazioni Mina Settembre 3 della 3a puntata svelano che Mina dovrà aiutare l’amica Titti a scoprire chi si nasconde dietro uno stalker online che le sta rovinando la vita. Gelsomina potrà contare sull’aiuto della nuova assistente Fiore (Chiara Russo) però quest’ultima proprio a causa della sua giovane età e della poca esperienza commetterà un grave errore e si troverà in un guaio molto più grande di lei. E mentre, emergeranno nuove verità su chi si nasconde dietro il profilo fake, Fiore mortificata e delusa da ciò che è successo, inizierà a pensare di prendersi una pausa dal lavoro. Al suo fianco troverà il suo ex fidanzato Andrea, ancora innamorato di lei, e Jonathan (Erasmo Genzini).

Quando finisce Goldrake U, cambia ancora giorno di messa in onda/ Spunta retroscena sulla sigla: chi la canta

Mina Settembre 3 anticipazioni prossima puntata: triangolo amoroso tra Fiore, Jonathan ed Andrea

Le anticipazioni Mina Settembre 3 sulla puntata del 26 gennaio 2025, inoltre, rivelano che Fiore, Jonathan ed Andrea saranno al centro di un triangolo amoroso. Dopo essersi laureata a Trieste, Fiore ha scelto di fare praticantato a Napoli come assistente social andando nella stessa città dell’ex fidanzato Andrea. Tuttavia nella coppia si intrometterà Jonathan, personal trainer determinato e grintoso. A poco a poco nascerà un feeling tra Fiore e Jonathan e quando Andrea se ne accorgerà sarà preda della gelosia segno che forse il sentimento nei confronti della ex non si è spento del tutto. Il giovane invierà un messaggio all’ex che cambierà atteggiamento nei confronti del personal trainer. Jonathan, tuttavia, non avrà nessuna intenzione di arrendersi e continuerà a corteggiare Fiore: cosa succederà? L’appuntamento con la 3a puntata di Mina Settembre è per domenica 26 gennaio 2025 sempre in prima serata su Rai1 a partire dalle 21.35 circa.