Anticipazioni The Bad Guy, puntata del 13 novembre 2024: la vendetta di Nino Scotellaro

C’è grande attesa per il terzo episodio della serie di Prima Video The Bad Guy che verrà trasmesso su Rai2 mercoledì prossimo, 13 novembre 2024 in seconda serata. La serie con protagonisti Luigi Lo Cascio, Claudia Pandolfi e Antonio Catania ha catturato l’attenzione dei telespettatori che puntata dopo puntata vogliono scoprire se il Pubblico Ministero Nino Scotellaro riuscirà a dimostrare la sua innocenza. Andando con ordine la serie ruota attorno alla figura de PM che dopo aver dedicato tutta la sua vita alla lotta contro la malavita organizzata improvvisamente viene incastrato dal Boss di Cosa Nostra.

Scotellaro, tuttavia, non si darà per vinta e dopo essersi finto morto ha creato una nuova identità per indagare per conto suo ed attuare la sua vendetta. Nino Scotellaro si è così trasformato in Balduccio Remora. E dalle anticipazioni The Bad Guy della prossima puntata si scopre come proseguirà il suo proposito di vendetta. L’episodio si intitola Tu quoque… e si apre con Salvatore ed Enzuccio Tracina con la moglie e Scotellaro, adesso Remora, nel loro quartier generale, il parco acquatico Wowterworld, mentre il piccolo Marianuccio si trova ancora nelle mani dei Suro.

Le anticipazioni The Bad Guy della prossima puntata del 13 novembre 2024 svelano che Enzuccio Tracina per ottenere il rilascio del figlio Marianuccio si accorda con Cataldo Palamita per consegnargli il padre Salvatore, da sempre loro nemico. Tuttavia, a causa del comportamento di Enzuccio il piano fallisce, gli uomini di Palamita fanno irruzione nel locale ma verranno fatti saltare in aria da Salvatore. Quest’ultimo, con Scotellaro, risciranno in seguito a fuggire a bordo di un furgone.

Nella fiction di Rai2 non mancano le guest star e se nella prima puntata sono stati presenti Andrea Purgatori ed Enrico Mentana nei panni di loro stessi nella prossima avranno un ruolo anche Colapesce e Dimartino, nei panni di loro stessi e Tess Masazza che invece sarà l’animatrice del Wowterworl. Non resta infine che ricordare l’appuntamento con la 3a puntata della serie crime, dark comedy con Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi, per mercoledì prossimo, 13 novembre 2024, in seconda serata su Rai2 (a partire dalle 22.40 circa)

