Auguri di Buon San Lorenzo, ci siamo: oggi, 10 agosto 2024, torna l’atteso appuntamento estivo con le stelle cadenti, conosciute anche nella tradizione popolate come le lacrime del santo omonimo che scendono già dal cielo: e, come ogni anno, in concomitanza con uno spettacolo che ha pochi pari e in un certo qual senso segna uno degli apici della bella stagione, tornano in auge non solo le migliori frasi di auguri e le più belle immagini da inviare e dedicare a una persona cara o alla nostra lista di contatti (abbiamo raccolto alcune delle migliori o comunque più curiose in un altro pezzo a parte) ma anche tanti aforismi e gli aneddoti nati nel corso dei secoli e storicamente legati alla notte di San Lorenzo e pure alcune leggende a proposito delle stelle cadenti che non tutti conoscono.

Per fare gli auguri di buon San Lorenzo in modo originale possiamo quindi partire proprio dalle leggende legare alle Perseidi, il cui sciame meteorico è visibile proprio la notte del 10 agosto (anche se va detto che l’attività più intensa e il suo culmine si potrà osservare in cielo tra l’11 e il 12): infatti le celebri “stelle” con cui identifichiamo questo fenomeno altro non sono che meteore le quali, entrando nella nostra atmosfera, lasciano una suggestiva scia luminosa. Partendo da questo dato scientifico, possiamo tuttavia farci ispirare dal folklore popolare nato attorno a questo evento: infatti in questa stessa data la Chiesa festeggia San Lorenzo, diacono del III secolo d.C. condannato a morte dall’Imperatore Valeriano e le cui lacrime durante il martirio, secondo la leggenda, sarebbero rappresentate dalle stelle cadenti (anche se, in un’altra versione, sarebbero i tizzoni della graticola su cui fu condannato Lorenzo).

Ma per gli auguri di buon San Lorenzo non dobbiamo dimenticare la simbologia delle stelle cadenti, segno di buon auspicio e a cui affidare i propri desideri (l’etimologia latina della parola “desiderio” rimanda non a caso a “sidera”, le stelle) e le speranze per il futuro. Se su Twitter/X il campionato delle frasi e i ‘cinguettii’ di auguri è pressoché sterminato e basta seguire i relativi trends negli hashtag per lasciarsi ispirare, possiamo ricordare cosa scrisse William Shakespeare sull’argomento: “Non è nelle stelle che è conservato il nostro destino, ma in noi stessi”. Ma parlando di astri e anelare ad essi, chi più del Piccolo Principe e Antoine de Saint-Exupéry possono venirci in aiuto? “Quando tu guarderai il cielo, la notte, visto che io abiterò in una di esse, visto che io riderò in una di esse, allora sarà per te come se tutte le stelle ridessero. Tu avrai, tu solo, delle stelle che sanno ridere”. Lo scrittore Roberto Gervaso ci ricordava, romanticamente, che “Le stelle cadono in silenzio per non svegliare la notte” mentre per degli auguri un po’ più ‘maudit’ ci viene in aiuto una delle tante citazioni attribuite a Jim Morrison: “Non diventerò vecchio: io sono come una stella cadente”.