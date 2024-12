Band Vasco Rossi: la novità di Donald Renda

La band di Vasco Rossi si rinnova in parte in occasione di ogni tour. Nel i concerti che hanno infiammato l’estate italiana 2024 con i Magnifici 7 concerti di San Siro e i 4 live del San Nicola di Bari, Vasco Rossi ha confermato quelli che sono i suoi musicisti storici puntando anche su nomi nuovi che sono stati, poi, ampiamente promossi dal pubblico. La grande novità della band di Vasco protagonista del docufilm “I magnifici 7” in onda oggi, sabato 28 dicembre, in prima serata su canale 5 è il batterista Donald Renda. Diversamente dai batteristi degli ultimi tour, nonostante il nome, Donald Renda è italianissimo. E’, infatti, calabrese e ha sostituito Matt Laug (ora in forza agli AC/DC).

Prima di essere scelto da Vasco Rossi, Donald Renda ha collaborato con tanti artisti italiani come Noemi, Fiorella Mannoia, Paola Turci, Morgan, Patty Pravo, Biagio Antonacci, Tananai ed Emma. Nella band, invece, confermata la presenza di nomi storici come Stef Burns e Claudio Golinelli che è ormai la gest star dei live del Blasco salendo sul palco solo per il brano “Siamo solo noi”.

Tutti gli altri nomi della band di Vasco Rossi

Nella band che ha accompagnato Vasco Rossi durante il tour 2024, dunque, l’unica novità è stato Donald Renda. Confermata, invece, la vecchia formazione tra cui spiccano nomi che hanno cominciato a suonare accanto al rocker di Zocca solo negli ultimi anni. Confermata, così, la presenza di Andrea Torresani al basso che, di fatto, ha sostituito Claudio Golinelli che affianca il resto della band solo per “Siamo solo noi”, Confermata ai cori anche Roberta Montanari, Alberto Rocchetti alle tastiere e cori e Antonello D’Urso alla programmazione, chitarra acustica e cori.

Protagonista del docufilm “I magnifici 7” di San Siro di Milano anche la sezione fiati composta Andrea Ferrari al sax, Tiziano Bianchi alla tromba e Roberto Solimando al trombone. Grandi nomi, dunque, sul palco di Vasco Rossi che non lascia nulla al caso scegliendo con grande cura anche i suoi musicisti.