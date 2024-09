Barbara D’Urso torna in Rai dopo l’addio a Mediaset: “Dolore per quello che mi è accaduto”

Dopo mesi di assenza Barbara D’Urso è ritornata in tv e per farlo ha scelto il salotto dell’amica Mara Venier. Ospite nella puntata di Domenica In la conduttrice Mediaset visibilmente emozionata dopo aver abbracciato la padrona di casa non ha nascosto tutta la sua amarezza per quello che è le è successo. Cogliendo la battuta della Venier che le è fatto notare come dal suo abbigliamento sembrava che fosse a lutto, Barbara D’Urso ha rivelato: “Io sto bene, sono serena. Professionalmente sono serena; ho una famiglia stupenda. La verità è che, a proposito di lutto, non l’ho elaborato. Ho ancora il dolore di quello che mi è accaduto, della modalità con cui sono stata strappata in modo terribile da quella che era la mia vita per 23 anni che mi ha dato tanto.”

È un fiume in piena Barbara D’Urso a Domenica nel suo attaccato a Mediaset ed i suoi dirigenti per il modo in cui è stata congedata dall’azienda dopo averci lavorato per decenni: “Sono stata 23 anni in Mediaset, molto felice soprattutto i primi tempi. 16 anni in onda tutti i giorni e mi ha dato tanto quell’azienda, ma io ho dato tantissimo perché io ci sono sempre stata, dalla mattina alla notte, quando c’era bisogno di fare un nuovo programma…Io ho dato la vita. Il modo terribile in cui sono stata strappata senza che nessuno dicesse perché, quando… Io l’ho saputo in un giorno, il 16 giugno alle ore 16:20 senza che nessuno mi abbia spiegato perché. Il dolore è ancora qui”

Domenica In, Barbara D’Urso contro Mediaset ed i dirigenti: “Avrei dovuto dire più no”

Durante la chiacchierata con Mara Venier Barbara D’Urso ha poi risposto non senza lanciare delle frecciate alla domande se, qualora potesse tornare indietro, cambierebbe qualcosa sul suo lavoro e se pensa di aver commesso degli errori: “Mi venivano chieste, io le facevo… Avrei dovuto dire più no sul lavoro e ribellarmi. Questo dispiace molto, non me lo rimprovero, ma non capiterà più perchè io amo la semplicità, amo il fatto che la gente e le famiglie che ci guardano dopo il teatro mi aspettano con i regali dicendomi di tornare. Sono convinta che il mio futuro sarà ancora con loro, con il pubblico”

È stata una lunghissima intervista quella concessa da Barbara D’Urso a Mara Venier. Non solo ha detto la sua contro Mediaset ed i dirigenti ma si è confidata anche dal punto di vista privata. Si è commossa fino alla lacrime parlando dei figli Giammauro ed Emanuele Berardi, ha parlato del dolore per la madre morta quando lei aveva solo 11 anni ed inoltre ha fatto anche una confessione choc sull’ex marito Mauro Berardi.