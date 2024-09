Mentre l’attenzione intorno a lei è tutta mediatica per via della prossima partecipazione a Ballando con le stelle 2024 come ballerina per una notte, a prendersi la scena è nelle ultime ore un lieto evento che riguarda la sua vita privata. Barbara D’Urso nonna per la seconda volta; è questa la notizia che rimbalza dal web e che coglie di sorpresa i fan della conduttrice.

A dare la lieta notizia è stata direttamente Barbara D’Urso con un simpatico video condiviso sui social con protagonista anche la nuora, Giulia – moglie del figlio Gianmarco Berardi – che la renderà nonna per la seconda volta. “Dove stiamo andando? A fare shopping per le bimbe”, queste le parole della ragazza che hanno colto di sorpresa la stessa conduttrice che ancora non aveva mai parlato della nuova gravidanza della moglie di suo figlio.

Barbara D’Urso, gioia da nonna ‘bis’: il simpatico video con Giulia, moglie di suo figlio Gianmarco Berardi

“Non credo che ormai si possa più nascondere”, ironizza la nuora di Barbara D’Urso – Giulia, moglie di suo figlio Gianmarco Berardi – mostrando fiera e gioiosa il pancione che sembra indicare anche un parto non proprio così lontano e che quindi renderà la conduttrice nonna per la seconda volta. Tanti sorrisi da parte di Barbara D’Urso, chiaramente anche lei entusiasta del lieto evento come dimostrato dalle parole al miele nei confronti della ragazza: “Sei incredibile, lei è la mia seconda figlia…”. E dunque, in attesa di vederla nelle vesti inedite di ballerina per una notte a Ballando con le stelle 2024, Barbara D’Urso è ora focalizzata sui preparativi per la nascita della sua nipotina che la renderà nonna per la seconda volta.