Batman Begins, regia di Christopher Nolan

Domenica 29 dicembre, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, il film d’azione prodotto nel 2005 dal titolo Batman Begins. Il lungometraggio vede alla regia il celebre cineasta Christopher Nolan, tra i più grandi registi della storia cinematografica, che in seguito curerà anche i successivi due capitoli della trilogia, Il cavaliere oscuro e Il cavaliere oscuro – Il ritorno.

La colonna sonora del film Batman Begins ha, invece, la firma del pluripremiato compositore e musicista Hans Zimmer, che ha lavorato con il regista in tutta la trilogia e in diversi altri film, tra cui Inception (2010), Interstellar (2014) e Dunkirk (2017).

Il celebre supereroe è interpretato dall’attore Christian Bale, che nel corso della sua carriera ha collaborato a lungo con il regista, riprendendo il suo ruolo anche nei successivi capitoli e lavorando con lui anche in The Prestige (2006).

Nel cast di Batman Begins alcuni tra i più grandi nomi del mondo dello spettacolo internazionale, tra cui: Michael Caine, che ha raggiunto la notorietà a metà degli anni ’60 grazie al film Alfie di Lewis Gilbert; Liam Neeson, candidato al Premio Oscar per Schindler’s List – La lista di Schindler di Steven Spielberg; Katie Holmes, indimenticabile Joey Potter nella serie tv anni ’90 Dawson’s Creek; Gary Oldman, che lavorerà anche ai successivi capitoli della saga; infine, Cillian Murphy, pluripremiato per la sua interpretazione in Oppenheimer (2023).

La trama del film Batman Begins: la genesi del cavaliere oscuro

Batman Begins vede come protagonista l’affascinante e ricco Bruce Wayne (Christian Bale), tenuto prigioniero in una prigione asiatica.

L’uomo ha alle spalle un passato tormentato, segnato dall’assassinio dei suoi genitori per mano di uno spietato malvivente, Joe Chill (Richard Brake).

Negli anni Wayne è cresciuto coltivando dentro di sé il desiderio di vendetta ma, nonostante Chill venga ucciso da un altro criminale, Don Carmine Falcone (Tom Wilkinson), non riesce a trovare pace.

Sfuggito dalla struttura detentiva, il protagonista incrocia la sua strada con quella di Henri Ducard (Liam Neeson), un personaggio misterioso membro di un’organizzazione che combatte il crimine e conosciuta con il nome di “Setta delle Ombre”.

Wayne viene sottoposto, quindi, ad un duro allenamento e torna finalmente a Gotham City, una città ormai allo sbando e gestita dai criminali della zona, mentre la sua azienda è controllata dallo scaltro Bill Earl (Rutger Hauer).

Bruce è deciso a sconfiggere la criminalità e a riportare l’ordine nella sua città nascosto dietro l’identità di un eroe mascherato da pipistrello, che ben presto viene conosciuto come Batman.

Ad aiutarlo il suo braccio destro, il maggiordomo Alfred Pennyworth (Michael Caine), lo scienziato Lucius Fox (Morgan Freeman) e uno dei suoi più fedeli amici, James Gordon (Gary Oldman).

Grazie alla sua abilità, il protagonista riesce ad intralciare i piani di Don Carmine Falcone, così l’uomo ordina che venga uccisa una donna molto vicina all’eroe, Rachel (Katie Holmes).

Batman, però, riesce a metterla in salvo mentre un nuovo nemico si staglia all’orizzonte: un personaggio che si fa chiamare Spaventapasseri, deciso a distruggere Gotham City.