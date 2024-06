Belen Rodriguez e il fidanzato Angelo Edoardo tra coccole e baci in Sardegna/ Prove di famiglia e…

Belen Rodriguez e la vacanza in famiglia con il fidanzato Angelo Edoardo

Lontana dalla televisione, Belen Rodriguez si sta dedicando alla sua linea di moda e alla sua famiglia vivendo lontano dai riflettori la storia d’amore con Angelo Edoardo Galvano con cui è stata pizzicata in Sardegna durante quella che sembra una vera e propria vacanza in famiglia. Il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 26 giugno 2024, infatti, pubblica in esclusiva le foto della coppia che, tra baci e coccole, si gode qualche giorno di relax insieme a Santiago e Luna Marì, i figli che Belen ha avuto rispettivamente con Stefano De Martino e Antonino Spinalbese.

In Sardegna, Belen con i figli e il fidanzato, ha soggiornato a Porto Rotondo da Billy Berlusconi, nipote dell’ex Presidente del Consiglio, e dalla moglie Matilde Bruzzone e nelle foto pubblicate da Chi, Angelo oltre a coccolare la fidanzata, si dedica anche ai figli di quest’ultima giocando con loro.

Belen Rodriguez e Angelo Edoardo: presto la convivenza?

Diversamente da quanto accaduto in passato, Belen Rodriguez sta vivendo con molta discrezione la storia con Angelo Edoardo con cui dovrebbe partecipare al matrimonio della sorella Cecilia con Ignazio Moser. La coppia, come mostrano le immagini di Chi, appare molto affiatata e non è esclusa una convivenza imminente. La Rodriguez, infatti, sempre da Chi, qualche settimana fa, era stata pizzicata con Angelo mentre si dirigeva a controllare i lavori della nuova casa ancora in costruzione.

La showgirl, così, potrebbe presto lasciare la casa in cui vive attualmente e in cui ha vissuto con Stefano De Martino e Antonino Spinalbese per dare ufficialmente inizio ad un nuovo capitolo della sua vita sentimentale.











