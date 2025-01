Belen Rodriguez si è fidanzata? Dopo il tapiro di Striscia La Notizia si è acceso il gossip sulla showgirl, che ha rilasciato una dichiarazione inaspettata a Valerio Staffelli. Si tratta del suo trentaduesimo tapiro e ancora una volta, Belen lo ha ricevuto con il sorriso stampato sulla bocca. Oltretutto, non si è ritratta dal parlare con l’inviato su un possibile nuovo fidanzato. A partire dal 1 gennaio 2025 Belen Rodriguez sarà al timone di un nuovo programma, “Amore a prima vista“.

Si tratta del suo ritorno ufficiale in televisione dopo anni in cui è scomparsa dal radar dei riflettori. Su Real Time la vedremo quindi nelle vesti di conduttrice in seguito a un periodo difficile lontana dal piccolo schermo. “Ognuno di noi ha un lato oscuro“, risponde Belen Rodriguez a Valerio Staffelli, il quale le ha chiesto il perchè di questo allontanamento prolungato dalle telecamere. A quanto si sa, lo scorso anno la showgirl è stata ricoverata in una clinica di Padova per depressione dopo la fine della storia con Stefano De Martino e i tradimenti subiti dal conduttore.

Purtroppo le storie d’amore di Belen Rodriguez non hanno avuto un felice epilogo ed è finita malissimo sia con Angelo Galvano che con l’ex Elio Lorenzoni. Durante la consegna del tapiro di Striscia la Notizia, però, succede l’impensabile: mentre Valerio Staffelli parla, alla showgirl arriva un messaggio al quale sembra essere molto interessata. Ed è così che l’inviato ne approfitta per farle delle domande relative alla sua situazione sentimentale. La risposta ha lasciato tutti senza parole. “Con gli uomini ho chiuso” dice a Staffelli, “Da adesso divento lesbica“.

Che si sia trattato di una semplice battuta, questo ancora non si sa, ma quasi sicuramente Belen Rodriguez ha ammesso pubblicamente di essere tornata single. Forse sta provando a riappropriarsi della sua vita, riprendendo possesso delle sue qualità da conduttrice e provando a ritrovare sè stessa senza cercare un nuovo amore, segnata anche dai dolori del passato e della depressione. Chiaramente, se si fosse davvero innamorata di una donna sarebbe una splendida notizia e soprattutto, totalmente inaspettata da parte di Belen, che per ora ha sempre frequentato solo uomini. Intanto noi la aspettiamo con il nuovo programma Amore alla prova, che andrà in onda su Real Time a partire da mercoledì 1 gennaio 2025.