Benedetta Caretta chi è/ Ha un fidanzato?: estrema riservatezza e il successo di Io canto

Benedetta Caretta è una cantante nota per aver partecipato e vinto il talent show Io canto, nel 2010. Da quel momento è diventata più conosciuta al grande pubblico, ma la sua vita privata rimane un mistero. L’artista ha un fidanzato? Intorno al suo stato sentimentale si sono diffusi rumor diversi.

Dapprima l’è stato attribuita una relazione con il vincitore di Amici Alberto Urso e, successivamente, una storia con il violinista Hausercello. L’artista non ha mai smentito, ma neanche confermato i gossip sulle sue presunte relazioni mantenendo il riserbo sulla propria vita privata. Caretta, invece, ha sempre parlato del suo percorso al termine dello show che l’ha resa famosa.

Benedetta Caretta: “Io canto mi ha cambiato la vita”

Benedetta Caretta non si è adagiata certo sugli allori dopo la vittoria di Io canto, ma ha continuato a studiare per migliorarsi: “Nel mio caso non è stato difficile perché la vittoria a Io Canto non è stato un punto d’arrivo. Sicuramente mi ha cambiato la vita perché è stato un sogno che si è realizzato ma dopo ho lavorato tantissimo” ha dichiarato la Caretta in un’intervista a Superguidatv.

E ancora: “Dopo questa esperienza, mi sono iscritta al Conservatorio perché volevo studiare musica e volevo migliorarmi. Ho la fortuna poi di avere una famiglia solida alle spalle e questo mi ha aiutato molto. Mi piace la vita semplice e non ho mai voluto che questa esperienza mi cambiasse”. Nel 2024 la cantante è entrata nel cast di Io Canto, ma questa volta come coach iniziando un nuovo percorso. Il prossimo passo potrebbe essere Sanremo per Benedetta Caretta: “Prima o poi mi piacerebbe partecipare al Festival di Sanremo. Finora non ci ho mai pensato perché pur avendo dei brani non li ho mai proposti”.

