Bernardo Cherunini si è preso una bella cotta per Amanda Lecciso al Grande Fratello. E a quanto pare non solo lui! Anche Maxime si è accorto di provare una certa attrazione nei confronti della donna. Bernardo e Maxime non sono mai andati d’accordo sin da quando sono entrati all’interno del reality, e adesso le cose potrebbero peggiorare dato che si contendono la sorella di Loredana Lecciso. Il fratello del cantante Jovanotti, però, ha deciso di confrontarsi con Shaila Gatta dopo un momento di profonda confusione.

Quest’ultimo, infatti, si è detto dubbioso per le reazioni di Amanda Lecciso che non sembra corrispondere al suo sentimento. Ed è così che l’ex velina è intervenuta facendo una pausa dall’allenamento nella casa del Grande Fratello. Shaila Gatta ha fatto da supporto a Bernardo Cherubini, consigliandogli di darsi un tempo per poi lasciar perdere completamente il corteggiamento nei confronti di Amanda. “Datti una settimana, fino a domenica”, gli ha detto. Lui, fidandosi della coinquilina ha accettato e si è sfogato ancora di più con lei.

“Da una parte vorrei che Amanda si trovasse in tugurio con Maxime“, ha detto Bernardo Cherubini nella confidenza con Shaila Gatta. Quest’ultima gli ha detto che lui merita di più, che ogni uomo ha diritto di conoscere una donna per lui. “Che faccio, Shaila?“, lei insiste dicendo che lui deve dare spazio a nuove conoscenze ma il gieffino proprio non ne vuole sapere: “Non ci sono donne che mi piacciono, neanche se vedessi modelle di 50 anni!“. L’ex velina gli consiglia di darsi a nuove amicizie: “Non gli piaci abbastanza per essere il suo compagno, ma potreste essere buoni amici“.

Shaila Gatta si sta impegnando per aiutare Bernardo Cherubini, dicendogli di non essere troppo insistente nei confronti di Amanda Lecciso. Poi spunta un altro gossip, secondo gli altri concorrenti del Grande Fratello, ad Amanda Lecciso piace Javier: i due si sono messi a ballare in modo appassionato durante lo spogliarello della notte di Capodanno e in effetti, lo sguardo di Amanda sembrava piuttosto trasportato. Come staranno davvero le cose? Bernardo Cherubini riuscirà a mettersi il cuore in pace o continuerà ad insistere nel corteggiare la concorrente?