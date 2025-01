Bernardo Cherubini contro Lorenzo Spolverato, scoppia la lite al Grande Fratello

È uno scontro di fuoco quello che ha come protagonisti Lorenzo Spolverato e Bernardo Cherubini al Grande Fratello. Gli schieramenti della Casa tra il modello e Javier Martinez, messi in scena da Signorini nella scorsa puntata, hanno scatenato un po’ di polemiche dopo la diretta. Lorenzo non si aspettava che Bernardo si schierasse dalla parte di Javier, una scelta che Cherubini ha motivato come istintiva.

“Sono ferito e deluso dato che ti ho dato un pezzo di cuore a differenza delle persone che stavano in quella fazione”, ha commentato Lorenzo Spolverato, toccato dal voltafaccia di Bernardo. Il fratello di Jovanotti ha però replicato a tono, portando a galla retroscena inediti del post-puntata.

Bernado contro Shaila: “Io l’ho usata? E per cosa?”

“Quando io ho scelto l’altra fazione, lui mi ha detto ‘Ne pagherai le conseguenze!’, ma in modo terribile! – ha dichiarato in confessionale, sottolineando quindi che Lorenzo – Sbaglia i modi! Io non credo che sia così forte di carattere…” E a lui ha poi detto: “Io ti smonto e ti rimonto al contrario perché ti conosco!” “Ma ci fa o ci è? Hai cag*to fuori dal vaso!”, lo ha allora avvertito Lorenzo, mentre Bernardo ne ha avute poi anche per la sua fidanzata: “Shaila ora crede che io l’abbia usata, poiché è famosa mi faccio vedere con lei nelle inquadrature? Non capisco…”

