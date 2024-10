Bianca Guaccero: la verità sulla vita sentimentale

Sempre bellissima e in perfetta forma, Bianca Guaccero ha cominciato nel migliore dei modi l’avventura a Ballando con le stelle 2024 portando anche a casa la vittoria al termine della prima puntata. Da anni protagonista indiscussa del mondo dello spettacolo, la Guaccero è un’attrice, conduttrice e showgirl e, più volte, ha dimostrato di saper cantare e ballare. Il nome dell’attrice, tuttavia, è stata anche al centro del gossip soprattutto dopo la fine del matrimonio con il regista Dario Acocella con cui ha avuto la figlia Alice. Il nome della Guaccero è stata spesso accostata a diversi nomi per presunti flirt mai confermati. Molto discreta e riservata, la Guaccero ha sempre preferito far parlare di sé per il lavoro, tuttavia, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera del 5 ottobre 2024, ha fatto un’eccezione rispondendo ad una domanda diretta sulla sua vita sentimentale.

“Sono single” – spiega ma – “Non voglio attribuire aggettivi a questo status, come felice o triste. Perché essere single è un mondo, che racchiude tante cose. Chi sarà in grado di scardinarlo, avrà il mio cuore”. L’attrice, inoltre, ribadisce che “Quando arriverà la persona giusta, lo renderò noto. Ed è così che aspetterete fino al 2054…”.

Bianca Guaccero e il rapporto con l’ex marito Dario Acocella

Nessun nuovo amore, dunque, nella vita di Bianca Guaccero che, in attesa di trovare la persona giusta, preferisce dedicarsi alla figlia Alice, al lavoro e agli amici. Tra le persone importanti della vita dell’attrice, tuttavia, c’è anche l’ex Dario Acocella con cui ha messo al mondo la piccola Alice a cui entrambi, nonostante la fine della relazione, riescono a darle tutta la serenità del mondo. “Ci vogliamo molto bene e resteremo per sempre la famiglia di Alice, questo per me è un concetto e un impegno sacro”, dichiarava nel 2020 in un’intervista rilasciata al settimanale Gente.

Anche quattro anni fa, l’attrice, parlando della propria vita sentimentale, spiegava di essere single e di vivere serenamente tale fase della sua vita pensando al presente e costruendo il futuro mattone dopo mattone. Serena ed entusiasta di ciò che ha costruito finora, dunque, la Guaccero continua ad aspettare l’uomo giusto e chissà che non arrivi grazie a Ballando con le stelle.