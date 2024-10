Bianca Guaccero e la separazione da Dario Acocella: “Ho sofferto per molto tempo”

È un racconto molto intimo e toccante quello fatto da Bianca Guaccero in un confessionale a Ballando con le stelle 2024. Prima di scendere in pista per la quinta puntata, viene mostrato un filmato introduttivo che vuole sottolineare l’avvicinamento tra la conduttrice e il suo maestro Giovanni Pernice. Uno spunto che porta Bianca a parlare di amori passati e di delusioni che le hanno fatto del male.

“Io mi sono separata nel 2017. – ha esordito Bianca Guaccero, parlando dell’ex marito Dario Acocella – Come tutte le separazioni, non è stato un periodo semplice per tanto tempo.” Ha quindi spiegato le motivazioni di questo dolore: “Separarsi dal proprio nucleo familiare è la cosa più difficile, non è soltanto uomo-donna, là è tutto, è la tua sfera magica, la tua sfera protetta, è tutto ciò che hai costruito nella tua vita. È molto difficile ricostruire un nuovo rapporto, devi lavorare molto su quello che hai chiuso perché è importante, è famiglia, non è solo l’amore, sono tante cose insieme. Sono i figli, sono i sensi di colpa nei confronti dei figli…”

Bianca Guaccero: “Ho vissuto un amore tossico”

Ma non è l’unico dolore che Bianca Guaccero ha patito in amore. Nello stesso filmato, la conduttrice ha parlato di un amore tossico che l’ha effettivamente devastata: “Mi sono innamorata e ho vissuto un amore che non mi ha fatto bene, un amore tossico, quelle situazioni in cui non c’è un amore ma c’è un legame, un laccio invisibile che ti tira dentro quando stai per andare via. – così ha concluso – Io sono stata per lungo tempo una persona debole, non ho saputo reagire, mi facevo andare bene molte cose perché pensavo di meritare quello, non di più. Oggi ho paura della felicità”