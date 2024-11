Attualmente sfreccia in pista a Ballando con le stelle 2024 in coppia con Giovanni Pernice, ma l’amore che riceve dagli appassionati è strettamente legato alle sue splendide doti empatiche e professionali. Stiamo parlando di Bianca Guaccero, ospite oggi a Da noi a ruota libera per raccontarsi nel merito del percorso nel talent condotto da Milly Carlucci ma anche a proposito di aspetti di vita particolarmente profondi e intensi.

“Devo dire che sto facendo delle cose meravigliose, ma se non avessi avuto il maestro che ho forse il risultato sarebbe stato diverso”, inizia così Bianca Guaccero incalzata poi da Francesca Fialdini a concentrarsi in primis su sé stessa in relazione al percorso a Ballando con le stelle 2024: “Mi hanno sempre detto che Ballando era molto di più di una gara di danza, un viaggio personale; io ero scettica, pensavo che alla fine fosse semplicemente una gara. Invece è andare oltre i propri limiti, sapersi raccontare; ci vuole coraggio, io per la prima volta in questo contesto grazie anche agli autori sono riuscita a raccontare anche a me stessa cosa che prima di oggi non avevo avuto il coraggio di raccontare”.

Bianca Guaccero e il valore della condivisione: “Il racconto sugli attacchi di panico…”

Arriva poi un momento toccante dove Bianca Guaccero quasi a fatica trattiene l’emozione: la concorrente di Ballando con le stelle 2024 torna sul periodo degli attacchi di panico, un momento delicato della sua vita di cui ha parlato proprio di recente e che per diversi anni ha vissuto come un onta. “Parlando degli attacchi di panico ho trovato grande condivisione, per me era sempre stato un periodo solo negativo ma in questo modo è diventata una cosa meravigliosa; quando ci si sente meno soli, quando per tanto tempo ti sei sentito diverso, incredibilmente prendersi tutti per mano serve a capire che le fragilità, il non essere sempre forti, fa parte dell’animo umano e bisogna accogliere tutto come facciamo per le cose belle”.

Bianca Guaccero, sempre nel salotto de Da noi a ruota libera, ha poi confessato un suo grande sogno dal punto di vista professionale. “A volte mi sono sentita sottovalutata nel mio lavoro, ma mantengo sempre la rotta del mio sogno; non mi faccio influenzare. Vado avanti, in questo momento della mia vita ho un sogno grande. Alla mia età si raggiunge un equilibrio, mi piacerebbe riportare il vecchio varietà in televisione; quello che ci ha caratterizzato negli anni…”.