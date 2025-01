È un periodo d’oro per Bianca Guaccero: dalla vittoria a Ballando con le Stelle ai nuovi impegni televisivi con “Dalla strada al palco” e “PrimaFestival”, fino all’amore ritrovato con Giovanni Pernice. La conduttrice e il fidanzato si sono conosciuti proprio sulla pista da ballo del programma di Milly Carlucci, dove tra i due è subito scattata la scintilla. Dopo aver trascorso il Capodanno a Londra insieme al ballerino, Bianca ha concesso una lunga intervista al settimanale Oggi, rivelando dettagli inediti sulla sua nuova relazione e anticipando una futura convivenza.

Intervistata da Oggi, Bianca Guaccero ha confessato che con Giovanni Pernice è stato un colpo di fulmine. Il ballerino si è lasciato andare subito, mentre lei ha avuto bisogno di un po’ più di tempo a causa della sua diffidenza: “Il primo bacio è arrivato alle prove. Giovanni dice che quando mi ha vista ha pensato ‘Bingo’. Io ci ho messo un po’ di più. I primi giorni mi sembrava bello ma troppo perfetto”. Quella con Pernice è la prima relazione importante per Bianca dopo la separazione dall’ex marito Dario Acocella, padre di sua figlia Alice, avvenuta nel 2017. Per otto anni è rimasta single, anche a causa della profonda sofferenza causata dalla fine del matrimonio.

Bianca Guaccero pronta a convivere con Giovanni Pernice: poi fa un ultimatum alla Rai

“Chiudere una relazione importante è doloroso e se ci sono di mezzo i figli, è straziante. Credevo che il mio destino fosse di stare da sola. Ero rassegnata ma non triste”, ha raccontato Bianca Guaccero a Oggi. Ma, con Giovanni Pernice ha riscoperto quelle emozioni che non provava da tempo: “Se al primo bacio sento le farfalle nello stomaco, è lui, è l’uomo giusto”. Con Giovanni al suo fianco, la conduttrice sente di poter essere completamente se stessa e di avere accanto un vero partner di vita. Resta però una domanda: con il ballerino che vive da anni stabilmente a Londra, come riusciranno a gestire la lontananza?

A quanto pare, la relazione sarà a distanza ancora per poco, dato che Giovanni ha intenzione di trasferirsi a Roma nel prossimo futuro: “Lui ha un impegno di lavoro a Londra, dove vive da anni, e poi si trasferirà a Roma, dove io abito con mia figlia”. Infine, sempre al settimanale Oggi, Bianca Guaccero ha lanciato una richiesta pungente alla Rai. Dopo il boom post-Ballando con le stelle con “Dalla strada al palco” e il “PrimaFestival”, Bianca spera di continuare ad avere nuove sfide: “Vorrei essere coltivata dalla mia azienda in questo percorso legato all’intrattenimento. Ho bisogno di studiare, crescere, lavorare con continuità. Non un lavoro a spot ma con continuità”.