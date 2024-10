Bruce Springsteen e il cancro al sangue della moglie Patti Scialfa: “Scoperto in tempo“

Bruce Springsteen ha fornito nuovi aggiornamenti sulle condizioni di salute della moglie Patti Scialfa, affetta da un mieloma multiplo, una rara forma di cancro al sangue. A Good Morning America il cantautore è tornato a parlarne e dalle sue parole traspare un velo di ottimismo e speranza per il futuro, dal momento che il cancro è stato “scoperto in tempo, il che è stato importante“. La cantante “sta bene“, spiega, sottolineando anche che “è una malattia dura e molto faticosa“.

La coppia ha inizialmente preferito conservare il silenzio sulla malattia della donna, prima di rivelare in forma pubblica la diagnosi di Patti Scialfa. La cantante, che è anche una delle componenti della E Street Band sempre a supporto di Springsteen, dovette per un lungo periodo rinunciare alla sua attività professionale e questo insospettì e non poco i loro fan. “Lei non suonava nella band da molto tempo, e le persone non penso sapessero il perché“, spiega “The Boss”. Al punto che in molti si domandavano il motivo della sua assenza dalla scena musicale: “Dov’è Patti?“.

Bruce Springsteen, le prime rivelazioni pubbliche di Patti Scialfa sulla malattia

Patti Scialfa si unì alla E Street Band di Bruce Springsteen nel 1984 e la coppia si sposò nel 1991; dalla loro storia d’amore sono nati tre figli, Evan, Jessica e Sam. La cantante 71enne, come riferisce People, ha rivelato che il cancro al sangue le sarebbe stato diagnosticato 6 anni fa. La rivelazione pubblica della sua diagnosi è arrivata nel recente documentario Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band, che è stato presentato in anteprima al Toronto International Film Festival.