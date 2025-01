CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, DUE IDEE A CENTROCAMPO

Il calciomercato Atalanta è alle prese con il suo solito modus operandi: nessuna spesa folle, acquisti mirati e assolutamente futuribili. Per questo la squadra bergamasca non è tra le più riprese dai giornali quando si parla di mercato. Gli acquisti che fa vengono resi noti praticamente ad accordo totale, dato che solitamente l’Atalanta è molto veloce nel comprare, basti vedere la velocità con cui ha acquistato per esempio Bellanova dal Torino gli ultimi giorni della sessione estiva.

La Dea stavolta bussa alla porta del Monza dove ha individuato Bondo come alternativa a Frendrup del Genoa. Entrambi sono giocato con parecchia concorrenza in Serie A, ma l’Atalanta ha saputo spesso superarla.

Al momento non c’è grande necessità, ma se dovesse concretizzarsi l’occasione di calciomercato non è da escludere anche un acquisto di uno dei due posticipato per giugno, in modo tale che possano aiutare le rispettive squadre a salvarsi prima di passare a Bergamo.

In mediana attualmente l’Atalanta può contare sulle strepitosa prestazioni di Ederson e la costante di De Roon, coppia di per sé insostituibile come dimostra anche il poco minutaglia delle varie riserve come ad esempio Sulemana.

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, BETO JOLLY OFFENSIVO

Il calciomercato Atalanta vuole anche un attaccante a completare il reparto. Non si tratta però di un acquisto riempitivo a livello di quantità ma di qualità. Gasperini ha scelto un determinato tipo di giocatore che corrisponde a Beto.

Un attaccante che conosce la Serie A e ha già assegnato abbastanza all’Udinese, capace di poter sfruttare il fisico longilineo senza disdegnare la forza fisica. Una sorta di El Bilal Toure, anche se l’ex Almeria non è mai riuscito a lasciare il segno complici gli infortuni.

Su Beto c’è la concorrenza principalmente del Torino che ha un disperato bisogno di un centravanti da mettere titolare poiché Zapata sarà out fino a giugno. Da non sottovalutare però anche l’interesse da parte della Roma.

Questo poiché i Friedkin, proprietari dei giallorossi, hanno anche in controllo l’Everton vale a dire l’attuale squadra di Beto. L’ex Udinese però gioca poco perché il titolare è Calvert Lewin e spesso come riserva viene preferito Broja.