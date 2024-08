CALCIOMERCATO FIORENTINA, SUGGESTIONE DE GEA PER LA PORTA

Continua la telenovela per la porta della Fiorentina che rimane uno dei più grandi misteri degli ultimi anni con i viola che hanno spesso provato ad acquistare nuovi nomi ma si son sempre trovati con Pietro Terracciano capace di strappare il posto da titolare. Nello scorso calciomercato Fiorentina, Oliver Christensen è stato l’acquisto per la porta ma il 24enne si è trovato a giocare solo 4 delle 38 partite disputate in Serie A con Terracciano preferito 33 volte da Vincenzo Italiano.

Per risolvere la questione, il calciomercato Fiorentina è ancora alla ricerca di un portiere e avrebbe messo nel mirino lo svincolato di lusso David De Gea che non gioca da un anno ed è pronto ad unirsi ad una nuova squadra con cui rilanciare la sua carriera dopo la scadenza del contratto con il Manchester United. Secondo Alfredo Pedullà, David De Gea è il preferito della Fiorentina che però dovrà avere la forza di offrire circa 6 milioni annui al portiere spagnolo che avrebbe anche aperto alla Serie A.

CALCIOMERCATO FIORENTINA, KEPA, TURATI E CAPRILE LE ALTERNATIVE A DE GEA

Le alternative tra i pali sono diverse con l’agente di Terracciano che ha già chiesto alla società quali sono i piani così da stabilire il futuro del suo assistito che vorrebbe un progetto nel quale essere il titolare. Una delle alternative a De Gea è il connazionale Kepa Arrizabalaga che è di proprietà del Chelsea ed è reduce da un deludente prestito con il Real Madrid dove si è visto soffiare il posto da Lunin durante la stagione ma potrebbe volersi rilanciare con un prestito in Italia che possa rivalutare il calciatore.

Ci sono anche due soluzioni italiane per la viola che sta monitorando le situazioni di Elia Caprile del Napoli e di Stefano Turati del Sassuolo, entrambi arrivano da due prestiti ed entrambi sono indietro nelle gerarchie ma il prezzo potrebbe essere troppo elevato per la Fiorentina.