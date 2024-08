CALCIOMERCATO FIORENTINA, PINAMONTI AL GENOA SBLOCCA GUDMUNDSSON: TUTTO FATTO PER L’ISLANDESE

Arriva la tanto attesa svolta nel calciomercato Fiorentina che ha finalmente chiuso la trattativa con il Genoa per Albert Gudmundsson e accoglierà l’islandese oggi per le visite mediche e la definitiva firma del contratto. Il calciatore era stato fortemente voluto da Marotta all‘Inter ma Commisso è stato più veloce e convincente e consegnerà a Palladino un altro trequartista dalle grandi qualità tecniche.

Calciomercato Juventus/ Szczesny rescinde il suo contratto. Suggestione Joao Felix (16 agosto 2024)

Per strappare Gudmundsson al Genoa è servito Andrea Pinamonti che tornerà a vestire la maglia con il grifone e andrà a fare coppia con Vitinha liberando la cessione del fantasista islandese. Gudmundsson passerà alla Fiorentina con una formula particolare: prestito oneroso a 8 milioni di euro e obbligo di riscatto fissato a 17 milioni di euro con 3 milioni di bonus. Al calciatore andranno 2,2 milioni di euro per i prossimi quattro anni da passare a Firenze formando una coppia di trequartisti con Andrea Colpani.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Senza sosta su Koopmeiners, Thiago Motta chiama Kalulu (16 agosto 2024)

CALCIOMERCATO FIORENTINA, CONTATTI CON LA JUVENTUS PER WESTON MCKENNIE

Non c’è solo Albert Gudmundsson nel calciomercato Fiorentina, infatti, Raffaele Palladino è alla ricerca di un nuovo centrocampista che possa completare il reparto e avrebbe messo gli occhi su Weston McKennie di proprietà della Juventus. Il centrocampista statunitense ha grandi doti offensive e la propensione all’inserimento che lo renderebbero l’elemento perfetto da inserire in un centrocampo già ricco di regolaristi e calciatori abili in fase difensiva.

I bianconeri hanno messo McKennie nella loro lunga lista di esuberi da cedere e il calciomercato Fiorentina potrebbe sfruttare questo aspetto per far abbassare il prezzo ed assicurarsi un calciatore dall’esperienza internazionale e con una grande duttilità. Tutto si deciderà nelle prossime ore che, con l’inizio del campionato, potrebbe essere già decisive per il calciomercato di una buona parte delle rose della Serie A alla ricerca di profili per completare il loro operato.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Gudmundsson sempre in attesa, rinnovo per Terracciano (15 agosto 2024)