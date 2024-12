Calciomercato Fiorentina News: Le mosse dei viola per rinforzare la difesa

La sessione invernale di calciomercato Fiorentina potrebbe prendere tinte bianco azzurre con la squadra di Palladino che sembrerebbe interessata a rinforzare il suo reparto difensivo. Nei giorni scorsi è iniziata a circolare la notizia di un’offerta da parte del River Plate per l’acquisto di Lucas Martinez Quarta, difensore argentino che con i millionarios ha iniziato la sua carriera, che è però stata rimandata indietro perché ritenuta non sufficiente. Martinez Quarta in questa stagione ha collezionato solamente 16 presenze di cui solo 8 in campionato e nonostante abbia contribuito con 4 gol in tutte le competizioni sembra non essere più tra i titolari di Palladino che a lui preferisce la coppia italiana Comuzzo e Ranieri

Il difensore ventottenne avrebbe già accettato di ritornare in patria e la Fiorentina di cederlo a gennaio ma alla una cifra ritenuta più corretta. Per sostituire Quarta i viola rimarrebbero in Argentina cercando di acquisire le prestazioni sportive di Nicolas Valentini, già cercato dai viola e dal Como quest’estate e che potrebbe arrivare a parametro zero avendo il contratto in scadenza il 31 di dicembre. Secondo quanto riportato da Sportmediaset la Fiorentina sarebbe disposta ad offrire un contratto della lunghezza di 4 anni e mezzo per averlo immediatamente a disposizione.

Calciomercato Fiorentina News: chi è Nicolas Valentini?

Nicolas Valentini è un difensore argentino, di origini italiane, mancino classe 2003 di proprietà del Boca Juniors che unisce un’ottima tecnica palla al piede ad un’importante presenza fisica dentro l’area, sia in fase difensiva che in quella offensiva. Nella scorsa stagione ha trascinato la squadra di Buenos Aires alla finale di Copa Libertadores, poi persa contro i brasiliani della Fluminense. Nel 2024 Valentini ha collezionato solamente 9 presenze tra campionato argentino e Copa Sudamericana, l’equivalente della nostrana Europa League, per via della sua decisione di far scadere il suo contratto per cercare una nuova avventura in Europa.

Con il suo arrivo i viola manterrebbero lo stesso numero di difensori centrali in rosa ma ne aggiungerebbero uno mancino in più così da poter dare a Palladino un’alternativa a Ranieri che possa garantire le stesse caratteristiche. L’operazione di calciomercato Fiorentina inoltre sarebbe vantaggiosa anche da un punto di vista economico riuscendo a fare cassa con la cessione di Martinez Quarta al River Plate, arrivato a Firenze nella stagione 2020/2021 per una cifra intorno ai 10 milioni di euro, e aggregando un giocatore giovane senza spendere per il suo cartellino.