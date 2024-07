CALCIOMERCATO FIORENTINA, ECCO TESSMANN DAL VENEZIA

Il calciomercato Fiorentina è tra i più attivi di tutta la Serie A. Il cambio d’allenatore con l’arrivo di Raffaele Palladino al posto di Vincenzo Italiano, che ha chiuso un ciclo importante seppur senza vincere, ha dato ulteriore motivazioni alla società.

Dopo il triplo colpo Pongracic dal Lecce in difesa, Kean dalla Juventus in attacco e Colpani dal Monza sulla trequarti, i viola hanno sistemato anche una casella a centrocampo con l’arrivo praticamente concluso di Tessmann dal Venezia.

Un acquisto non indifferente sia per le qualità dello statunitense sia per la tanta concorrenza. Sul giocatore c’erano infatti varie squadre di Serie A tra cui Bologna e Torino, dove poteva ritrovare sulla sua strada Vanoli sulla panchina.

Tessmann però ha fatto una scelta diversa accettando la corte della Fiorentina: accordo sulla base di 5,5 milioni di euro al club e 1,2 milioni a stagione fino al 2029 per il classe 2001 che alzerà dunque le sue prospettive.

CALCIOMERCATO FIORENTINA, MCKENNIE NEL MIRINO

Il calciomercato Fiorentina starebbe cercando anche di capire se si può arrivare a McKennie. Un altro esubero dalla Juventus, dopo Moise Kean, potrebbe unirsi al club toscano che aggiungerebbe un altro statunitense dopo il colpo Tessmann.

La situazione dipende però molto dal giocatore, tutt’altro che facile da convincere. Infatti sono state parecchie le proposte rifiutate dal calciatore, tra cui quella che rischiava di far saltare l’affare Douglas Luiz dell’Aston Villa.

Secondo La Nazione, la Fiorentina potrebbe approfittare dell’interesse della Juventus per Nico Gonzalez sperando di ottenere il giocatore senza dover spendere niente, anzi, aggiungendo una decina di milioni per il cartellino dell’argentino.

Al momento però sembra improbabile questa operazione poiché su Nico Gonzalez, ora come ora, ci sarebbe l’Atalanta interessantissima, alla ricerca di un nuovo esterno che potrebbe fare le fortune di Gasperini. La Dea avrebbe addirittura già fatto la prima offerta.