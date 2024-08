CALCIOMERCATO GENOA, GILARDIO PENSA A MILIK CHE NON RIENTRA NEI PIANI DELLA JUVENTUS

Sono momenti complicatissimi quelli del calciomercato Genoa che sta vivendo un momento di transizione dopo l’immediata cessione di Mateo Retegui all’Atalanta e la possibile cessione anche di Albert Gudmundsson all’Inter dopo l’ottima stagione appena trascorsa. Gilardino è alla ricerca di un nuovo attaccante che possa sostituire Retegui e nella lista del club ligure ci sono diversi nomi tra cui quello di Arkadiusz Milik che è in uscita dalla Juventus ed è alla ricerca di una nuova sistemazione che possa garantirgli un ottimo minutaggio.

Diretta/ Genoa Reggiana (risultato finale 1-0): la decide Messias! (Coppa Italia, 9 agosto 2024)

La grande incognita sull’attaccante polacco è la forma fisica che lo ha portato a saltare diverse partite in stagione e anche l’Europeo con la sua Polonia che ha dovuto fare a meno di uno degli attaccanti più tecnici del campionato italiano. Nulla è impossibile e l’operazione Milik potrebbe anche iniziare su una base di un prestito dove la stesso Juventus potrebbe contribuire all’oneroso ingaggio del polacco che, al momento, percepisce 3 milioni di euro a stagione che il Genoa non ha intenzione di pagare.

Formazioni Genoa Reggiana/ Quote: punto di domanda Gudmundsson! (Coppa Italia, 9 agosto 2024)

CALCIOMERCATO GENOA, SIMEONE, PINAMONTI, NASTI E PELLEGRI VALUTATI PER L’ATTACCO

Come già detto in precedenza, nel calciomercato Genoa non c’è solo il nome di Milik per l’attacco perché i rossoblù hanno una lunga lista di possibili attaccanti in grado di soddisfare le richieste di un esperto del ruolo come Alberto Gilardino. I nomi più suggestivi sono quelli di Giovanni Simeone del Napoli e Andrea Pinamonti del Sassuolo ma entrambi hanno un importante cartellino che è lo scoglio principale di una possibile trattativa che partirebbe da una richiesta di circa 15 milioni di euro.

Calciomercato Atalanta/ Retegui fa le visite mediche. Sorpasso alla Roma per Pubill (8 agosto 2024)

C’è anche la doppia opzione giovane per Gilardino che accoglierebbe in modo ottimo anche un ritorno di Pietro Pellegri dal Torino o l’arrivo del 2003 del Milan Marco Nasti che è alla ricerca del grande salto e di spazio in Serie A.