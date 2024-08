CALCIOMERCATO ATALANTA, MATEO RETEGUI HA EFFETTUATO LE VISITE MEDICHE

Operazione velocissima nel calciomercato Atalanta che riesce immediatamente a compensare l’infortunio di Gianluca Scamacca con l’acquisto di un nuovo attaccante che possa sostituirlo ed essere già pronto in vista della Supercoppa Europea contro il Real Madrid. I bergamaschi hanno completato l’acquisto di Mateo Retegui dal Genoa grazie ad un’offerta da 22 milioni di base più 3 di bonus che portano la cifra a 25 milioni di euro arrivata dopo un tentativo da 20 milioni della Dea e un rilancio del Genoa a 35 milioni.

Gasperini voleva avere il suo nuovo attaccante nel minor tempo possibile e l’Atalanta lo ha accontentato portandogli il sostituto di Scamacca in Nazionale durante Euro2024.

CALCIOMERCATO ATALANTA, SORPASSO SULLA ROMA PER PUBILL

Dopo la cessione di Hans Hateboer, il calciomercato Atalanta era alla ricerca di un nuovo esterno destro che potesse alternarsi con Zappacosta e coprire tutta la fascia dopo il mancato riscatto di Emil Holm che ha trovato la sua sistemazione al Bologna. I nerazzurri hanno chiuso in fretta anche per il nuovo esterno andando dall’Almeria con circa 16 milioni di euro per beffare la Roma e portare a Bergamo lo spagnolo Marc Pubill. La Roma sembrava essere ad un passo da Pubill ma l’Atalanta è entrata a gamba tesa trovando immediatamente l’accordo con l’Almeria e con il calciatore al momento impegnato alle Olimpiadi di Parigi per la finale della sua Spagna contro la Francia di Thierry Henry.

Marc Pubill è un classe 2003 che sarà però da adattare a fare l’esterno nel centrocampo a cinque di Gian Piero Gasperini che potrà contare su uno dei terzini più promettenti del calcio spagnolo. Adesso la Dea dovrà riuscire a sostituire il partente Koopmeiners e avrà completato un calciomercato ricco di insidie e colpi di scena che hanno obbligato la società bergamasca a dover intervenire in modo deciso e veloce.