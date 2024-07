CALCIOMERCATO INTER NEWS, INZAGHI HA SCELTO RICARDO RODRIGUEZ COME VICE BASTONI

Continua a rilento il calciomercato Inter con Marotta che è chiamato a fare da intermediario tra le richieste di Simone Inzaghi e quelle dei vertici societari che vorrebbe improntare un mercato incentrato su profili giovani e rivendibili. Da questa difficile convivenza nasce il problema del nuovo difensore chiamato a far rifiatare Alessandro Bastoni e pronto a dare nuove soluzione alla manovra nerazzurra anche a partita in corso. Come profilo adatto, Simone Inzaghi ha individuato Ricardo Rodriguez che si è appena svincolato dal Torino e sta cercando una nuova squadra dopo aver disputato un Europeo di alto livello che lo ha visto leader di una Svizzera ricca di ottimi calciatori. Quello di Ricardo Rodriguez sarebbe un acquisto dalla minima spesa ma con la potenzialità di migliorare le sue già ottime prestazioni sotto la guida di un allenatore esperto e in grado di gestire al meglio i difensori come Simone Inzaghi.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, OAKTREE VORREBBE UN PROFILO GIOVANE

L’operazione per acquistare le prestazioni di Ricardo Rodriguez non porterebbe grandi costi al calciomercato Inter e sarebbe facile da chiudere in pochi giorni se non fosse che Oaktree non sposa l’idea e avrebbe chiesto a Marotta un profilo più giovane ed in grado di portare una grande plusvalenza. Marotta si trova in mezzo a due fuochi e avrà il delicato compito di mediare tra le richieste dell’allenatore e quelle della società con l’obiettivo di calciomercato di portare ad Appiano Gentile un difensore utile al gioco di Inzaghi ma con ampio margine di crescita soprattutto del suo cartellino.