CALCIOMERCATO INTER NEWS, ACERBI LASCIA A GIUGNO

Come spesso detto dalla dirigenza nerazzurra, il calciomercato Inter dovrà seguire le dinamiche della sessione di gennaio senza la necessità di intervenire soprattutto in entrata e perciò è già importante il lavoro in vista del mercato estivo. In quest’ottica, la società nerazzurra sta guardando dentro casa propria per mettere delle basi solide per il futuro con diversi calciatori che hanno raggiunto un’età particolarmente avanzata e potrebbero lasciare l’Inter nella prossima sessione.

Uno dei nomi in bilico è quello di Francesco Acerbi che è da sempre uno dei fedelissimi di Simone Inzaghi ma, in questa stagione, sta attraversando un periodo molto buio e ricco di infortuni che lo stanno tenendo lontano dal campo da novembre. L’ex Lazio ha un contratto che scadrà a giugno del 2026 e la sua carta d’identità racconta di un calciatore che compirà 37 anni il prossimo 10 febbraio peggiorando ulteriormente ogni tipo di possibile problematica fisica.

CALCIOMERCATO INTER, SI GUARDA IN CASA DEL BOLOGNA

Per la sessione estiva, infatti, il calciomercato Inter sta già lavorando alla ricerca di un sostituito che non faccia rimpiangere le prestazioni di uno dei migliori difensori del campionato nonostante l’età. Mamotta e Ausilio stanno lavorando con il Bologna alla ricerca di un nuovo difensore e hanno individuato i profili giusti nella coppia che sa facendo le fortune dei rossoblù durante questa stagione sotto la guida di Vincenzo Italiano.

I nomi sono quelli di Sam Beukema e di Jhon Lucumì che hanno ormai dimostrato di essere pronti al salto di qualità e a palcoscenici internazionali soprattutto dopo le ottime prestazioni in Champions League. Parlare di cifre è ancora complicato ma la sensazione è che potrebbe servire una cifra intorno ai 30 milioni per convincere Sartori a lasciare partire due delle colonne portanti del progetto degli emiliani.

