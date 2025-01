CALCIOMERCATO INTER NEWS, TRIS DI GIOVANI

Il calciomercato Inter pensa anche al futuro. Ci sono infatti tre nomi sul taccuino della dirigenza nerazzurra vale a dire Andrija Vukoje, Petar Sucic e Tomas Perez. La Gazzetta dello Sport infatti ha spiegato come questi profili siano quelli indicati per ripartire. Infatti l’Inter resta una potenza italiana ed europea, ma l’età media continua ad alzarsi e Marotta starebbe già pianificando una strategia di ricambio. Per questo in questo gennaio si proveranno a mettere le basi per le prossime stagioni.

DIRETTA/ Inter Genoa Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (25 gennaio 2025)

Vukoje è quello più vicino a firmare: è un classe 2008 dall’Ofk Grbalj, squadra di seconda divisione montenegrina. L’Inter lo andrebbe subito ad accostare alla Primavera di Zanchetta e in prospettiva alla seconda squadra.

Per Petar Sucic discorso diverso. È un 2003 della Dinamo Zagabria, molto più conosciuto e richiesto anche altrove. Per questo il club croato vuole almeno 15 milioni di euro. Potrebbero però avvicinarsi le parti in caso di volontà del calciatore.

Calciomercato Inter News/ Palacios, il giovane difensore piace al Monza. Acerbi saluta? (24 gennaio 2025)

Infine Tomas Perez, centrocampista classe 2005 del Newell’s Old Boys. Per strapparlo ai rossoneri d’Argentina serviranno 7 milioni di euro. Su di lui si pensa già addirittura ad un prestito fisso in Serie A prima di tornare e scalare le gerarchie in nerazzurro.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, DIFESA RIVOLUZIONATA

Il calciomercato Inter però si sviluppa anche nel presente. Infatti la priorità è la difesa con il discorso De Vrij-Acerbi. Entrambi hanno una clausola in comune sugli attuali contratti, ma il loro futuro è pressoché diametralmente opposto.

Si tratta della possibilità di interrompere il legame contrattuale con l’Inter, considerando l’età che avanza e alcuni problemi fisici. Un vero e proprio accordo tra la società meneghina e i calciatori che comunque condividono gli interessi da anni.

Calciomercato Inter News/ Zalewski, ecco il sostituto di Buchanan. De Vrij verso il rinnovo (23 gennaio 2025)

L’olandese è tra i migliori giocatori per rendimento non solo dei nerazzurri, ma dell’intera Serie A. Di conseguenza più che l’addio con risoluzione è molto più probabile un rinnovo di contratto per altre due stagioni per De Vrij.

Acerbi invece è ormai infortunato da tempo e solamente in questi giorni è tornato ad allenarsi a parte. Il suo apporto a questa stagione è stato veramente esiguo e il (quasi) 37enne difficilmente riuscirà a tornare ai livelli di qualche anno fa.