CALCIOMERCATO INTER NEWS: RISPUNTA GUDMUNDSSON!

Per il calciomercato dell’Inter ci sono sviluppi interessanti riguardo al futuro di Albert Gudmundsson. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la trattativa tra Fiorentina e Genoa per l’attaccante islandese è attualmente in fase di stallo, aprendo la possibilità di un coinvolgimento dell‘Inter di Inzaghi. Un fattore chiave potrebbe essere Marko Arnautovic, che potrebbe interessare al Genoa, alla ricerca di un attaccante dopo l’addio di Retegui.

Tuttavia, resta da vedere se Arnautovic sarebbe disposto a trasferirsi a Genova, dato che finora ha manifestato il desiderio di rimanere all’Inter, anche come quarta scelta in attacco. Se la trattativa tra Genoa e Fiorentina non dovesse concretizzarsi, l’Inter potrebbe tornare in corsa per Gudmundsson, con potenziali conseguenze anche sul trasferimento di Nico Gonzalez alla Juventus. Ma Marotta sembra pronto a mettere la freccia sui Viola per regalare a Inzaghi il suo pallino islandese.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: NDOYE RESTA IN LIZZA PER LA FASCIA

Il calciomercato estivo dell‘Inter finora ha visto solo l’arrivo di Josep Martinez tra i pali, Piotr Zielinski a centrocampo e Mehdi Taremi in attacco. Tuttavia, Simone Inzaghi avrebbe bisogno di ulteriori rinforzi: un difensore centrale, un esterno e una seconda punta. Le limitazioni del budget, imposte dalla nuova proprietà Oaktree, insieme alle difficoltà nel cedere Marko Arnautovic e Joaquin Correa, stanno frenando le operazioni dei dirigenti nerazzurri, Beppe Marotta e Piero Ausilio.

Nel frattempo i nerazzurri continuano a monitorare Dan Ndoye. Il giovane attaccante svizzero di origine senegalese, classe 2000, è sotto contratto con il Bologna fino a giugno 2027. Dopo essere stato acquistato dal Basilea per 9 milioni di euro, il suo valore è aumentato significativamente grazie a una brillante stagione in Serie A e a una performance di rilievo agli Europei. Ndoye ha dimostrato di sapersi adattare sia come attaccante che come esterno a tutta fascia in un sistema difensivo a tre, una versatilità molto gradita all’Inter.

