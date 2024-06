CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Ndoye, c’è concorrenza. Proposto En-Nesyri (28 giugno 2024)

CALCIOMERCATO INTER NEWS,

Il calciomercato dell’Inter ha individuato in Dan Ndoye, esterno svizzero del Bologna, un rinforzo sulla fascia per Simone Inzaghi ma per arrivare all’obiettivo di calciomercato bisognerà battere una concorrenza importante. Nelle ultime ore, il Manchester United ha chiesto informazioni al Bologna su Ndoye e i Red Devils, impressionati dalle prestazioni del giocatore elvetico, hanno valutato i costi dell’operazione e ora devono decidere se procedere per portare il giocatore rossoblu in Premier League.

La nuova dirigenza sportiva del club inglese, targata INEOS, conosce bene il classe 2000, cresciuto tra Losanna e Nizza, club appartenenti alla stessa proprietà. Anche l’Inter è interessata all’esterno svizzero del Bologna. Ndoye piace molto a Simone Inzaghi, che lo considera ideale per la fascia destra nel suo 3-5-2. Tuttavia, prima di procedere, i nerazzurri devono risolvere la questione legata al futuro di Denzel Dumfries. Vedremo se il Manchester United approfitterà della situazione per anticipare Marotta.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, EN-NESYRI PER L’ATTACCO

Il calciomercato dell‘Inter cerca anche un obiettivo offensivo ma per affondare su Gudmundsson o su differenti alternative bisognerà per forza di cose far spazio in rosa, per motivi di gestione tecnica ma anche di bilancio. Come riportato da TMW, potrebbe emergere un nome a sorpresa per l’attacco dell’Inter durante l’estate, legato al futuro di Marko Arnautovic. Piero Ausilio, direttore sportivo del club nerazzurro, ha avuto un incontro in sede con l’agente di En-Nesyri (e del portiere Bono), Fahad Alqarni Sarih.

Questo colloquio potrebbe portare a sviluppi concreti nelle prossime settimane: En-Nesyri in caso di partenza di Arnautovic potrebbe diventare un obiettivo concreto, desideroso di chiudere la sua lunga esperienza nella Liga spagnola al Siviglia. Il marocchino ha un profilo più da centravanti rispetto a Gudmundsson, che resta sempre la prima scelta offensiva di Simone Inzaghi ma il Genoa spara alto per il cartellino e allora En-Nesyri, se l’austriaco farà spazio, potrebbe passare in pole position e vestire il nerazzurro.











