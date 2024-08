CALCIOMERCATO INTER NEWS: INTOPPI SU PALACIOS?

Il calciomercato dell’Inter è alla ricerca di un rinforzo per completare il reparto difensivo, seguendo i desideri di Simone Inzaghi e la sua richiesta di “rinforzi importanti”. Il club nerazzurro, vincolato dalle direttive imposte dal fondo Oaktree, sta cercando un difensore centrale con precise condizioni: l’autorizzazione all’acquisto c’è, ma senza investimenti troppo onerosi, e il giocatore scelto deve avere un potenziale di crescita che possa rappresentare un valore futuro. Dopo aver detto no a Hermoso e Rodriguez, l’opzione più concreta sembra essere quella di Tomas Palacios.

Palacios, argentino classe 2003, è un difensore mancino alto 1,96 metri. Attualmente in prestito dal Talleres all’Independiente Rivadavia, squadra di Mendoza, ha già collezionato 16 presenze stagionali, di cui 9 in campionato e 6 in coppa. La situazione del cartellino di Palacios è complessa. L’Independiente ha un’opzione per acquistare il primo 50% del suo cartellino per circa 2 milioni di euro entro la fine del 2024, e il restante 50% per altri 2 milioni nel 2025. Attualmente, Palacios è stato escluso dagli allenamenti dell’Independiente e non sarà convocato per la prossima partita di campionato, che ironicamente sarà proprio contro il Talleres.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: JONATHAN DAVID TRA UN ANNO?

Il calciomercato dell’Inter inoltre sta già guardando avanti, pianificando il mercato per il 2025. È risaputo che Beppe Marotta e Piero Ausilio prestano grande attenzione ai giocatori in scadenza di contratto, cercando di acquisirli a parametro zero, come dimostra la composizione attuale della rosa nerazzurra. Un esempio di questa strategia è Jonathan David, uno degli attaccanti più importanti della Ligue 1 francese.

Secondo Sport Mediaset, l’Inter ha già iniziato a muoversi per il talento canadese, approfittando della volontà del Lille di non cederlo a un prezzo ridotto in questa sessione estiva, come confermato dal presidente del club francese. Se David dovesse rimanere in Francia, l’Inter si posizionerebbe in pole position per acquistarlo in futuro, soprattutto quando si sarà alleggerita dei cartellini di Arnautovic e Correa, che al momento rendono “sold out” il reparto offensivo.

