CALCIOMERCATO INTER NEWS: CHIESA NON E’ UNO SCHERZO!

Il calciomercato dell’Inter può ancora far registrare una svolta clamorosa: il club nerazzurro sta ancora valutando la possibilità di ingaggiare Federico Chiesa, non solo come parametro zero ma anche come colpo di mercato per questa finestra estiva. Il contratto di Chiesa con la Juventus scade nel giugno 2025 e l’esterno è ora sul radar dei dirigenti nerazzurri. Questi hanno già avviato contatti con l’agente Fali Ramadani per esplorare la fattibilità di un’operazione per la prossima estate, cercando di superare la concorrenza dei bianconeri.

Calciomercato Inter News/ Konaté, ritorna di moda l'attaccante del Salisburgo (7 agosto 2024)

Tuttavia, l’esclusione di Chiesa dall’amichevole con il Brest e le dichiarazioni di Thiago Motta hanno cambiato le prospettive: Chiesa è costretto a trovare una soluzione rapidamente per lasciare la Juventus, e questo potrebbe spingere i bianconeri ad abbassare le loro richieste economiche. Secondo Repubblica l’Inter non esclude di tentare un’offerta già nelle prossime settimane, soprattutto se il prezzo richiesto dai bianconeri, inizialmente tra i 20 e i 25 milioni di euro, dovesse scendere e se dovesse partire anche uno tra Martin Satriano e Joaquin Correa dopo la cessione di Valentin Carboni al Marsiglia (38 milioni di euro tra prestito e riscatto).

Calciomercato Inter/ Arnautovic via? Il sogno è Chiesa! (7 agosto 2024)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: POSSIBILE SCAMBIO CON IL MANCHESTER UNITED

Il calciomercato dell’Inter potrebbe registrare un sorprendente sviluppo sul futuro di Denzel Dumfries, il cui trasferimento all’Inter sembrava ormai certo. Tuttavia, secondo l’autorevole The Athletic, il difensore olandese ha deciso di attendere la fine del calciomercato estivo prima di firmare il rinnovo con i nerazzurri. L’accordo di massima tra il suo entourage e la dirigenza interista prevede un prolungamento fino a giugno 2028 e un aumento dello stipendio da 2,5 a circa 4 milioni di euro netti a stagione.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Marotta lavora per Wan-Bissaka, la cessione di Correa si blocca (7 agosto 2024)

Nonostante ciò, il sogno di Dumfries sarebbe trasferirsi al Manchester United. Prima di poter procedere con Mazraoui o un altro laterale destro, il Manchester United deve liberarsi di Aaron Wan-Bissaka, destinato al West Ham, ma che non ha ancora accettato il trasferimento. Se questa trattativa non si concretizzasse, Dumfries potrebbe diventare un obiettivo primario per il club inglese. In tal caso, lo United potrebbe considerare uno scambio diretto: Dumfries per Wan-Bissaka.